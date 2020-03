Technisch directeur Juventus scout bij Manchester City

West Ham United heeft geprobeerd om Felipe Caicedo los te weken bij Lazio. The Hammers hebben echter te horen gekregen dat de spits niet te koop is. (Calciomercato)

Atlético Madrid is de volgende club die de situatie van de bijna transfervrije Willian op de voet volgt. De routinier van Chelsea staat eveneens op de radar bij Barcelona en Tottenham Hotspur. (Diverse Spaanse media)

Sporting Portugal werd donderdag door Istanbul Basaksehir uit de Europa League gekegeld en dat betekent mogelijk slecht nieuws voor trainer Jorge Silas. De kans is groot dat de oefenmeester in de komende dagen ontslagen wordt. (Desporto)

Sheffield United heeft een bod van veertien miljoen euro uitgebracht op Ugurcan Çakir. Dit was echter niet genoeg om Trabzonspor te bewegen tot een deal voor de doelman, die ook wordt genoemd bij Liverpool, Everton en Manchester United. (Fotosport)