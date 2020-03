Van Dijk bewust ontweken: ‘Je zoekt de mindere van de twee op’

Liverpool leek hard op weg om dit seizoen ongeslagen kampioen te worden. Zaterdagavond kwam er door toedoen van Watford echter een einde aan de imposante reeks van the Reds. De degradatiekandidaat was met maar liefst 3-0 te sterk voor de manschappen van Jürgen Klopp en maakte zo een einde aan de serie van 44 wedstrijden voor Liverpool zonder nederlaag.

Aanvoerder Troy Deeney nam de laatste treffer voor the Hornets voor zijn rekening en de aanvaller liet na afloop van de wedstrijd bij Sky Sports optekenen dat hij er tijdens de wedstrijd bewust voor had gezorgd zo min mogelijk in de buurt te komen van Virgil van Dijk: “Van Dijk is een class act, hij is een van de vijf beste verdedigers van de wereld en het is moeilijk om tegen hem iets voor elkaar te krijgen. Hij is twee meter lang, snel en sterk, daarom probeer je de mindere van de twee op te zoeken, en dat is niet lullig bedoeld tegenover Dejan Lovren.”

“Hij probeerde mij af te troeven bij die ingooi en ik wilde bij hem wegdraaien. Hij ging het duel aan en keek niet eens naar de bal, dat pakte perfect uit want uiteindelijk viel daar een doelpunt uit”, verwees Deeney naar zijn rol bij de openingsgoal van Ismaïla Sarr. Watford is door de overwinning voorlopig uit de degradatiezone gestegen: “Iemand moest Liverpool verslaan, waarom konden wij dat niet zijn? Het is moeilijk om ons op ons eigen veld te verslaan, we gaan achter de tweede bal aan en maken het iedereen moeilijk. In de rust geloofde iedereen dat er iets te halen viel. Dat hadden we ook tegen Manchester United, toen we het betere team waren maar uiteindelijk een penalty tegen kregen.”

Van Dijk zelf bleef ondanks de tegenvaller rustig: “We moeten Watford het krediet geven dat ze verdienen, ze speelden goed, vochten er hard voor en maakten drie doelpunten. Zo is het nu eenmaal, we kwamen er niet doorheen. Het was moeilijk en dat moeten we beter doen. Twee tegendoelpunten na een ingooi… daar moeten we naar kijken, maar er is geen reden tot paniek. We willen geen doelpunten incasseren, maar we hoeven nu niet in paniek te raken. Er wordt in de media veel gesproken over records, wij proberen gewoon elke volgende wedstrijd te winnen.”