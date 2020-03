Frank de Boer incasseert tegenvaller ondanks eerste zege van seizoen

Frank de Boer en Atlanta United hebben in de nacht van zaterdag op zondag hun eerste wedstrijd van het Major League Soccer-seizoen afgesloten met een overwinning. Tegen nieuwkomer Nashville SC stond het halverwege al 1-2 en dat bleek ook de eindstand. The Five Stripes, die door het uitvallen van sterspeler Josef Martínez wel met een tegenvaller te maken kregen, bezetten door deze zege voorlopig de tweede plek in de Eastern Conference, achter koploper Montreal Impact.

Nashville kreeg weinig kans om te wennen aan de MLS, aangezien het na een goede aanval van Atlanta door toedoen van Ezequiel Barco na acht minuten al de eerste tegentreffer uit de clubgeschiedenis incasseerde. De eerste gemaakte goal liet echter ook niet lang op zich wachten: met nog geen halfuur op de klok slaagde Walker Zimmerman er in twee instanties in om Brad Guzan te passeren.

Door toedoen van Emerson Hyndman ging Atlanta toch nog met een voorsprong de rust in. De middenvelder controleerde een weggekopte net binnen de zestien op de borst en volleerde vervolgens knap raak. Nashville moest zodoende na de rust in de achtervolging en kreeg ook een aantal kansen op de gelijkmaker. Dichterbij dan een schot op de paal van Randall Leal tien minuten voor tijd kwam de thuisploeg echter niet meer.

De Boer zag zich voor dat moment al genoodzaakt om te wisselen toen Martínez niet verder kon vanwege een kwetsuur aan zijn rechterbeen en zich met een brancard van het veld af moest laten vervoeren. Het is nog niet duidelijk wat er precies met de aanvaller aan de hand is. Nashville-doelman Joe Willis was in de blessuretijd nog betrokken bij een opvallend moment toen hij de bal halverwege zijn eigen helft stopte met de handen, maar slechts geel voorgehouden kreeg door arbiter Drew Fischer.