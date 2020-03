Penaltymoment bij PEC-Vitesse zorgt voor discussie: ‘Wat zijn we aan het doen?'

Dankzij een memorabele ontsnapping in een bizarre slotfase was het zaterdagavond feest bij PEC Zwolle. Het duel tussen de ploeg van John Stegeman en Vitesse was pas het tweede Eredivisie-duel ooit met drie doelpunten vanaf de negentigste minuut en later: 4-3. Een dubieuze strafschop voor PEC betekende de 3-2 in de negentigste minuut, waarna Oussama Tannane (minuut 92) en Remko Pasveer (minuut 94) ook nog op het scorebord verschenen. Het ging na afloop vooral over de strafschop waaruit de 3-2 van de Zwollenaren ontstond.

Na een voorzet van Pelle Clement probeerde Eli Dasa al glijdend de bal te blokken. Scheidsrechter Allard Lindhout was van mening dat hij dat met de arm deed. Áls dat al zo was, dan deed Dasa het niet opzettelijk, maar Lindhout bleef achter de beslissing staan. Bryan Linssen nam na afloop geen blad voor de mond. “Jongens, alsjeblieft. Vorige week tegen PSV was er een handsmoment, dat ziet bijna iemand die blind is nog wel. En dan dit. Wat zijn we aan het doen?”, vertelde de aanvoerder van Vitesse aan FOX Sports.

“Alsjeblieft zeg. Kijk, ik maak ook heel veel fouten, maar ik krijg als ik een fout heb gemaakt niet de kans dat nog te herstellen. Zij kunnen met 24 camera's kijken en ze zien het nog steeds niet.” Dasa had op zijn beurt niet verwacht dat de beslissing van Lindhout zou blijven staan. “Iedereen is in de war over de regels. Wat ik heb gehoord is dat het geen strafschop is als de bal je hand raakt via je eigen lichaam. Na het geven van de penalty was ik heel kalm, omdat ik dacht dat de VAR kon zien dat de bal eerst mijn been raakte…”

Lindhout bleef achter zijn beslissing staan en vond het niet verrassend dat de VAR niet ingreep. “De VAR is er voor de honderd procent-fouten. Hij ziet argumenten vóór een penalty: de hand komt op de bal, de hand is van het lijf af, dus niet honderd procent een fout. De rechtsback gooit zich ervoor en dan komt de bal op de hand. Die hand is niet naar beneden gericht om het lichaam op te vangen en van het lichaam af, dan is het een strafschop.”