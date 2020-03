Danilo hoopt op vergeving: ‘Mijn nederige excuses aan de Ajax-fans’

Ajax-aanvaller Danilo heeft op Twitter in een statement zijn excuses aangeboden voor zijn actie donderdag in de rust tegen Getafe (2-1). De twintigjarige Braziliaan wisselde net na het laatste fluitsignaal van de eerste helft zijn shirt met Getafe-aanvaller en landgenoot Deyverson. "Ik bied hierbij mijn nederige excuses aan voor wat er donderdag is gebeurd in de Europa League-wedstrijd tegen Getafe", aldus Danilo.

De actie van Danilo in de Johan Cruijff ArenA deed de wenkbrauwen fronsen, daar Deyverson op dat moment met theatraal gedrag veel kwaad bloed had gezet bij de Ajax-supporters. "In de rust, nog steeds vol emotie vanwege mijn basisdebuut, terwijl ik het shirt droeg dat zo belangrijk is en zoveel verantwoordelijkheid met zich meebrengt, heb ik mijn shirt geruild met een landgenoot."

Danilo hoopt dat de Ajax-fans hem kunnen vergeven. "Het was een op zichzelf staande, naïeve en onbewuste daad die ik niet meer zal herhalen. Ik bedank jullie bij voorbaat voor jullie begrip en ik roep alle Ajacieden op om onze aandacht te richten op de wedstrijd van zondag, die voor ons allemaal extreem belangrijk is", zo doelt Danilo op de aanstaande topper van Ajax met AZ in eigen huis.

Vlak voordat Danilo zijn statement op Twitter publiceerde, werd de vleugelspits op het platform al door een Ajax-fan aangesproken. "Danilo, je hebt een heleboel fans gekwetst door je shirt in de rust te geven aan Deyverson. Het is een schande dat je dit hebt gedaan. Als je je dit niet realiseerde, breng dan een bericht naar buiten", zo sprak een supporter de voetballer aan, die daar als volgt op reageerde: "Ja, dat ga ik doen. Het spijt me zo erg, ik ben nu aan het praten met mensen over hoe ik het beste sorry kan zeggen en dat dit nooit meer gaat gebeuren."