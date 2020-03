SC Heerenveen wint na bijna drie maanden eindelijk weer in Eredivisie

SC Heerenveen heeft zaterdag de eerste zege in de Eredivisie sinds 8 december, toen RKC Waalwijk met 1-3 werd verslagen, geboekt. Het team van Johnny Jansen was nipt te sterk voor FC Twente, dat ook meteen de allereerste tegentreffers in eigen huis in de Eredivisie in het nieuwe kalenderjaar om de oren kreeg: 2-3. Heerenveen, dat nu al vier Eredivisie-wedstrijden op rij tegen FC Twente ongeslagen is, is de club met de één-na-meeste uitgoals dit seizoen (24), na Ajax (25).

De openingsfase in Enschede mocht er absoluut zijn. Een inzet van Joey Veerman ging maar net naast de verre hoek en niet veel later redde Joël Drommel goed op een kopbal van Rodney Kongolo. In de vierde minuut was Drommel minder bij de les: de doelman liet een schot van afstand los, waarna Hicham Faik de 0-1 maakte. Niet veel later ontsnapte het team van Gonzalo Garcia Garcia aan de 0-2, toen een inzet van Veerman wéér net naast ging.

FC Twente kwam halverwege de eerste helft ietwat beter in het duel, maar echt gevaarlijk werd de thuisploeg niet. Het counterende Heerenveen daarentegen waarschuwde middels een van richting veranderd schot van Alen Halilovic en daarna liet Chidera Ejuke een dot van een kans liggen toen hij recht op Drommel afschoot. Het laatste wapenfeit van het eerste bedrijf was een schot van Lindon Selahi, die de bal net naast zag gaan.

Heerenveen benutte de eerste tien minuten van de tweede helft om een riante voorsprong op te bouwen. Ejuke ontdeed zich van Julio Pleguezuelo, hield Peet Bijen op afstand en schoot vervolgens hard raak: 0-2. Niet veel later ontsnapte Ejuke opnieuw: hij stuitte weliswaar op Drommel, maar daarna tekende Veerman alsnog voor de 0-3. Het team van Jansen bleef doordrukken en de 0-4 hing eerder in de lucht dan de 1-3. Veerman kopte de bal ruim naast en een inzet van Mitchell van Bergen kon ternauwernood worden geblokt.

FC Twente slaagde er toch in om de laatste 25 minuten van het duel nog spannend te maken. Na een lichte duw van Sven Botman en ingrijpen van de VAR kon Haris Vuckic vanaf elf meter de 1-3 maken. Zeven minuten kreeg Selahi na een bal van Queensy Menig alle tijd en ruimte om meters te maken en Filip Bednarek te passeren: 2-3. De knappe comeback ten spijt, FC Twente werd na de 2-3 niet meer gevaarlijk. Heerenveen blijft tiende op de ranglijst, terwijl de Tukkers vier plaatsen lager staan.