Frenkie de Jong krijgt hulp van Barcelona-icoon: ‘Echt een goed persoon’

Frenkie de Jong gaat zondag met Barcelona in El Clásico op bezoek bij Real Madrid. De 22-jarige Nederlander erkent dat hij in Catalonië zijn ideale rol op het middenveld nog niet heeft gevonden. De Jong krijgt daarbij veel hulp van clubicoon en medespeler Sergio Busquets, zo vertelt hij in een interview met Sierd de Vos voor Ziggo Sport.

"Hij helpt me veel, we spreken veel met elkaar over van alles en nog wat", zegt De Jong. "Hij is wel een persoon die mij echt probeert te helpen, vanaf het begin ook al. Op allerlei manieren, over de club, dan vertelt hij hoe het een beetje werkt. Dus als er iets gebeurt dan zegt hij: 'Nu komt er dit of dit.' In het veld helpt ie met alles, en ook gewoon in het leven hier. Hij is wel echt een goed persoon." Toch refereert De Jong nog niet aan Busquets met diens bijnaam. "Iedereen noemt hem Bussie, gewoon in het veld", lacht de Oranje-international. "Maar als ik over hem praat tegen mensen of in de media, dan noem ik hem gewoon Busquets."

De Jong kreeg bij Barcelona al snel te maken met een trainerswissel: Quique Setién kwam als vervanger van de ontslagen Ernesto Valverde. "Het belangrijkste bij Setién? Dat is toch wel altijd over voetbal. We hebben een paar keer beelden gekeken, dan gaat het over posities vooral. We hebben op verschillende manieren gespeeld met deze trainer. Bijvoorbeeld tegen Real Betis (2-3 winst) speelden we een soort 4-4-2 en stond ik een beetje tussen Busquets, de meest verdedigende, en Arturo Vidal, de meest aanvallende in. Ik ben ook weleens zo ongeveer de meest diepe middenvelder geweest, dat scheelt een beetje per wedstrijd."

De kritiek die De Jong krijgt op zijn soms teleurstellende wedstrijden, begrijpt hij. "Het is niet zo dat ik altijd hetzelfde speel, maar bijvoorbeeld in de wedstrijd tegen Napoli kwam ik een stuk minder aan de bal. Ik snap wel dat mensen dan denken: dat is niet hoe ik het gewend ben. Ik lig daar niet echt wakker van. Ik wil eigenlijk zoveel mogelijk aan de bal komen, maar het draait bij Barcelona niet om Frenkie de Jong, dus ik moet me gewoon aanpassen. In welke rol ik ook speel moet ik gewoon zorgen dat ik het zo goed mogelijk invul."