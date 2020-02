Bayern München diep door het stof: ‘Dit is helaas ons lelijke gezicht’

Bayern München maakte zaterdagmiddag grote indruk in de uitwedstrijd tegen het TSG Hoffenheim van Alfred Schreuder (0-6), maar het duel in Sinsheim werd flink ontsierd door een deel van de meegereisde supporters van der Rekordmeister. Zij hadden het in de tweede helft gemunt op Dietmar Hopp en beledigden de voorzitter van Hoffenheim flink middels spandoeken. Nadat de wedstrijd tijdelijk was stilgelegd door de arbitrage, maakten Hoffenheim en Bayern een opvallend statement.

De twee teams besloten in de resterende dertien minuten niet meer te voetballen en de tijd vol te maken met allerlei rondo’s. Daarbij stonden beide doelmannen zelfs op enig moment in de middencirkel. Het zorgde voor een surreëel tafereel, maar bij Bayern staat met nog altijd achter het statement, waarmee de club Hopp een hart onder de riem steekt én het gedrag van de eigen supporters afkeurt. "Het was een initiatief van de spelers zelf, met goedkeuring van de scheidsrechter", vertelt algemeen directeur Karl-Heinz Rummenigge van Bayern na afloop tegenover diverse Duitse media.

Hopp ligt in Duitsland onder vuur bij sommige voetballiefhebbers nadat de zakenman Hoffenheim de laatste jaren met flinke investeringen competitief heeft gemaakt in het Duitse voetbal. De fans van Bayern spreken niet zelden hun afkeuring uit over die ontwikkeling in het moderne voetbal en vanmiddag was Hopp aan de beurt. De 79-jarige Duitse voorzitter van Hoffenheim en softwareondernemer werd onder meer uitgemaakt voor 'hoerenzoon'. Nadat de beledigingen aan het adres van Hopp bleven aanhouden, besloot scheidsrechter Christian Dingert de wedstrijd tijdelijk de staken.

Na de korte onderbreking volgde de status-quo op het veld. "Vanuit het oogpunt van Bayern ben ik diep teleurgesteld door deze chaos. Dit is moment dat de Bundesliga, de Duitse voetbalbond en de competitieorganisator actie moeten ondernemen tegen de mensen die deze chaos veroorzaken", vervolgt Rummenigge. De beleidsbepaler van Bayern spreekt zijn volledige steun uit aan collega Hopp en is spijkerhard voor een deel van de eigen aanhang. "Dietmar Hopp is een fijne man en een man van eer. Hij was bijzonder geëmotioneerd, wat natuurlijk volkomen te begrijpen is. Ik heb hem mijn excuses aangeboden voor wat er gebeurd is."

Rummenigge zegt ervan overtuigd te zijn dat het statement dat vanmiddag gemaakt werd door Hoffenheim en Bayern gevolgen zal hebben. "Ik ben er zeker van dat de manier van denken in Duitsland zal veranderen. Ik kan niet langer van voetbal genieten als er zulke dingen gebeuren en ben geschokt. Voor zulke mensen is er geen plek in het voetbalstadion. Sterker nog: er is helemaal geen plek voor deze mensen. Er zijn simpelweg geen excuses voor de gebeurtenissen op de tribunes. Dit is helaas het lelijke gezicht van Bayern München. Alles is gefilmd en we gaan er alles aan doen om actie te ondernemen tegen de mensen die FC Bayern in diskrediet hebben gebracht", besluit Rummenigge.

Ook in het kamp van Hoffenheim is men aangeslagen door de gebeurtenissen vanmiddag. "Iedereen is enorm teleurgesteld over wat er vandaag is gebeurd", wordt Schreuder geciteerd door De Telegraaf. De Nederlandse trainer benadrukt het belang van Hopp voor Hoffenheim. "Dietmar Hopp heeft zoveel gedaan voor de regio en voor deze club. We vinden het verschrikkelijk. Het statement dat de teams maakten was erg goed. Er moet iets gebeuren. Het is beschamend dat zoiets gebeurt. Het zijn geen duizend fans, het zijn er maar een paar die het doen. Wat Dietmar Hopp in zijn leven heeft gedaan, is iets speciaals. Niemand verdient zoiets als vandaag."