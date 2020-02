PEC Zwolle wint na knotsgekke ontknoping met drie goals in blessuretijd

PEC Zwolle heeft zaterdagavond in een veelbewogen wedstrijd drie belangrijke punten gepakt in de Eredivisie. Het duel met Vitesse ging in eigen huis alle kanten op: in de negentigste minuut leek Reza Ghoochannejhad met een penalty de winnende te maken voor PEC, maar enkele seconden later scoorde Vitesse aan de andere kant uit een vrije trap. Een rake kopbal van Pelle Clement in de 94ste minuut was alsnog genoeg voor de zege: 4-3.

Het duel in het MAC³PARK Stadion kende een knotsgekke openingsfase, waarin vooral de zesde minuut met twee doelpunten binnen zestig seconden opvallend was. Eerst zette Dean Huiberts namens PEC Zwolle ploeggenoot Gustavo Hamer vrij in het zestienmetergebied, waarna de rechtshalf met een lage schuiver scoorde: 1-0. Direct daarna was het raak aan de andere kant: PEC-verdediger Yuta Nakayama wilde zijn keeper aanspelen, maar raakte de bal véél te zacht en stuurde zodoende Tim Mavaz weg. De spits van Vitesse rondde met een schot ineens knap af: 1-1.

In het vervolg van de tweede helft waren de beste kansen voor Vitesse. Eerst kon Armando Obispo vrij inkoppen uit een hoekschop, maar de centrumverdediger mikte recht in de handen van doelman Michael Zetterer. Ook een kopbal van Matavz na een goede voorzet van Nouha Dicko was een prooi voor de goalie, maar dat gold niet voor een harde knal van afstand van Oussama Tannane even later. De nummer tien van Vitesse pegelde de bal van buiten de zestienmeter hard in de kruising: 1-2.

In de tweede helft had PEC licht de overhand, zonder dat dat leidde tot veel kansen. Een kwartier voor tijd kwam die mogelijkheid er wél en was het ook direct raak. Een vlotlopende aanval eindigde via Pelle Clement bij de opgekomen linksback Kenneth Paal, die in plaats van een voorzet succesvol voor eigen eer ging: 2-2. Even later had Bram van Polen de derde PEC-treffer op het hoofd, maar de verdediger mikte net naast. Ook Ghoochannejhad miste een enorme kans, door van dichtbij voorlangs te schieten.

In de negentigste minuut besloot scheidsrechter Allard Lindhout een penalty toe te kennen ana de thuisploeg, toen een voorzet van PEC-aanvaller Clement uitermate ongelukkig op de hand terechtkwam bij Vitesse-rechtsback Elazar Dasa. Ghoochannejhad maakte de strafschop af en dacht zijn ploeg naar de overwinning te schieten, maar direct daarna maakte Tannane uit een van richting veranderde vrije trap aan de andere kant alweer gelijk: 3-3. Daar bleef het niet bij, want in de 94ste minuut bezorgde Clement met een kopbal uit een hoekschop PEC alsnog de felbevochten zege.