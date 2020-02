VVV-Venlo blijft ongeslagen in 2020; De Koning schrijft geschiedenis

VVV-Venlo blijft ongeslagen in het nieuwe kalenderjaar. De Limburgse derby tussen de ploeg van Hans de Koning en Fortuna Sittard eindigde zaterdagavond doelpuntloos, 0-0, en dat betekent dat de Venlonaren nu dertien punten uit de laatste zeven duels hebben verzameld: drie zeges en vier remises. De Koning is de eerste trainer ooit die in zijn eerste zeven Eredivisie-duels als coach van VVV ongeslagen blijft, nadat hij het clubrecord met Jan van Dijk (ook zes in 2009) deelde.

De eerste helft van de derby was ronduit teleurstellend. Fortuna nam bij tijd en wijle het initiatief, ook omdat VVV daar net als vorige week in de uitwedstrijd tegen FC Groningen (0-1) geen enkel probleem mee had. Het spel in de eerste 45 minuten lag vaak stil en dat was niet positief voor het tempo en het niveau.

Na nog geen half uur spelen moest Alexei Koselev in actie komen. De doelman van Fortuna haalde een vrije trap van Thomas Bruns uit de hoek. Vlak voor rust was het Fortuna dat een aardige mogelijkheid kreeg om de score open te breken, maar een kopbal van Amadou Ciss uit een hoekschop bood geen soelaas.

Ook in de tweede helft deden VVV en Fortuna niet voor elkaar onder en dat was in dit geval niet bijster positief. De ruimtes werden ietwat groter, maar de onnauwkeurigheid in de passing zorgde ervoor dat geen van beide ploegen gevaarlijk konden worden. Fortuna vroeg vergeefs om een penalty na een handsbal van Christian Kum via zijn eigen bovenbeen.

De voor John Yeboah ingevallen Jerome Sinclair had de 1-0 op zijn schoen, maar de inzet in de korte hoek werd door Koselev gekeerd. Vijf minuten voor het einde vroeg ook VVV om een strafschop, toen Wessel Dammers de bal van dichtbij op zijn arm kreeg geschoten, maar Danny Makkelie wees ook nu niet naar de stip. VVV komt op 28 punten uit 25 duels en dat zijn er 3 meer dan de streekgenoot uit Sittard.