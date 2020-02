Leedvermaak in Engeland: Arsenal en Gary Neville plagen Liverpool na verlies

De ongeslagen reeks van Liverpool in de Premier League is voorbij. The Reds bleven onder Jürgen Klopp 44 wedstrijden achter elkaar zonder competitienederlaag, maar zaterdagavond ging het op bezoek bij nota bene laagvlieger Watford mis voor de koploper: 3-0. Ofschoon Liverpool nog altijd afstevent op de eerste landstitel sinds 1990, is het leedvermaak in Engeland ogenschijnlijk groot na de eerste competitienederlaag van het seizoen.

Arsenal haalt direct na het laatste fluitsignaal op Vicarage Road opgelucht adem via Twitter: "Phew…", zo valt te lezen op het officiële Twitter-account van de Londense club. De tweet is overduidelijk een verwijzing naar het seizoen 2003/2004, toen the Gunners onder de hoede van Arsène Wenger ongeslagen landskampioen van Engeland werden. Het leverde die ploeg vanwege die unieke prestatie de bijnaam The Invincibles op. Liverpool leek met nog slechts elf speelrondes voor de boeg het record van Arsenal te kunnen gaan evenaren, maar zover kwam het uiteindelijk niet voor the Reds.

Ook een ander record van Arsenal blijft in stand: de Londenaren bleven tussen mei 2003 en oktober 2004 liefst 49 wedstrijden op rij ongeslagen in de Premier League. Liverpool had tot voor vandaag 44 competitieduels op rij niet verloren, maar stapte vanavond op bezoek bij Watford eindelijk weer eens als verliezer van het veld. De koploper speelde een zwakke wedstrijd op Vicarage Road en liep door doelpunten van Ismaïla Sarr (twee) en Troy Deeney uiteindelijk tegen een forse nederlaag aan.

Ook een andere recordjacht van Liverpool strandde vanavond. De ploeg van Klopp won de laatste achttien competitiewedstrijden op rij en had nog maar één driepunter nodig om een nieuw record neer te zetten met de meeste achtereenvolgende zeges op het hoogste niveau van Engeland. Dat record moet Liverpool nu blijven delen met Manchester City, dat in het seizoen van 2017/18 eveneens een reeks van achttien competitiezeges op rij neerzette.

Lauren, in het seizoen 2003/2004 in de achterhoede een vaste waarde bij het Arsenal dat ongeslagen kampioen van Engeland werd, is overduidelijk gelukkig met de nederlaag van Liverpool. "We werden legends. We zijn het nog steeds…en blijven ongeslagen. Want wij zijn Arsenal", tweet de oud-rechtsback uit Kameroen plagend, begeleid met een foto waarop The Invincibles de landstitel van 2004 vieren.

Lauren is overigens nog wel zo sportief om Liverpool te feliciteren met diens 'ongelooflijke record'. Datzelfde doet het officiële Twitter-account van Arsenal: "Gefeliciteerd met een formidabele ongeslagen reeks." Ook Gary Neville heeft to slot lol om het verlies van Liverpool. De oud-verdediger en clubicoon van aartsrivaal Manchester United deelt vrijwel onmiddellijk na het laatste fluitsignaal een video via Twitter, waarin hij een fles champagne ontkurkt, overduidelijk om het verlies van Liverpool te vieren.