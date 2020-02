Heracles Almelo geeft overwinning op Ajax geen goed vervolg

Heracles Almelo heeft zes dagen na de knappe overwinning op Ajax (1-0) niet opnieuw een zege in de Eredivisie kunnen boeken. Het team van Frank Wormuth moest zaterdagavond genoegen nemen met een doelpuntloos gelijkspel bij ADO Den Haag, dat zodoende net als vorige week bij sc Heerenveen (2-2) een punt pakt: 0-0. De laatste negen uitduels van Heracles in de Eredivisie leverden slechts drie punten op, alleen kwamen voort uit drie gelijke spelen.

Het niveau én de attractiviteit van het duel hielden in de eerste helft te wensen over. ADO werkte weliswaar hard en oogde gedreven, maar het ontbrak aan kwaliteit. Heracles maakte daarentegen een matte indruk en zodoende waren de toeschouwers de grote verliezer. De eerste grote kans was voor het team van Wormuth na een half uur spelen. Cyriel Dessers werd de diepte ingestuurd, kapte zijn tegenstander Sam Stubbs goed uit en schoot de bal vervolgens ongecontroleerd in het zijnet van het doel.

Ook vlak voor rust had Heracles zomaar op 0-1 kunnen komen toen Delano Burgzorg de bal kreeg na een actie van Jeff Hardeveld aan de linkerkant. De schuiver was een prooi voor Luuk Koopmans. ADO wist op zijn beurt Janis Blaswich niet te verrassen. Een schot van Lex Immers van afstand was ongevaarlijk en dat gold ook voor de kopbal van Sam Stubbs. De inzet van de Engelsman ging over het doel van Heracles.

Alan Pardew koos er tien minuten na rust voor om Erik Falkenburg te vervangen door Crysencio Summerville en dat zorgde voor een beduidend aantrekkelijkere tweede helft. De aanvaller zorgde voor meer dreiging, al was de eerste grote kans na rust voor Heracles. Een prachtige vrije trap van Mauro Junior kon van dichtbij niet worden binnengelopen door Mats Knoester. Een minuut later was ADO dicht bij de 1-0. Blaswich voorkwam met zijn voet op de doellijn dat Omar Bogle kon scoren.

Luttele minuten later was ADO wederom dichtbij een treffer. Summerville liet op rechts twee Heraclieden zijn hielen zien en legde de bal breed op Immers. Ook de inzet van de middenvelder in de lange hoek werd door Blaswich gekeerd. Het antwoord van Heracles kwam op naam van Sylvester van der Water, wiens schot door Koopmans werd gekeerd. In de slotfase kreeg Shaquille Pinas nog een tweede gele kaart voor een charge op Dessers.