Liverpool lijdt historische nederlaag en is enorme ongeslagen reeks kwijt

De droom van Liverpool om ongeslagen kampioen te worden in de Premier League is voorbij. De ploeg van manager Jürgen Klopp leed zaterdagavond op bezoek bij Watford een historische nederlaag: 3-0. The Reds waren tot zaterdag 44 Engelse competitiewedstrijden op rij niet verslagen en leken het ongeslagen kampioensjaar van Arsenal annex the Invincibles in 2003/04 te kunnen evenaren, maar dat is nu dus niet meer aan de orde.

Liverpool had vanaf het eerste fluitsignaal moeite met Watford, dat zich gegroepeerd liet terugzakken en gokte op de counter. De nummer negentien van de competitie slaagde erin om de bezoekers de hele eerste helft van een fatsoenlijke kans af te houden. Zelf werd Watford éénmaal gevaarlijk voor rust: Gerard Deulofeu mikte in de elfde minuut met een inswinger van de rand van de zestien net over. De Spanjaard moest verderop in de eerste helft de strijd staken, nadat hij in duel met Virgil van Dijk ogenschijnlijk een ernstige knieblessure opliep.

Met een kans in de 52ste minuut voor Andy Robertson leek Liverpool de draad in de tweede helft op te gaan pakken. Twee minuten later lag de bal echter aan de andere kant in het net: Van Dijk kon niet voorkomen hoe Abdoulaye Doucoure een bal uit een verre inworp oppikte en gevaarlijk voor het doel bracht. De voorzet van de Franse middenvelder kwam bij Ismaila Sarr, die met een intikker tekende voor de openingstreffer: 1-0.

Liverpool leek nog genoeg tijd te hebben om terug te komen van de achterstand, zoals the Reds dat maandag ook lukten tegen West Ham United (3-2 winst). Dat vertrouwen slonk in de zestigste minuut verder, want op dat moment bleef de weggesnelde Sarr oog in oog met Alisson uiterst kalm: 2-0. Liverpool bleef het proberen en werd via Adam Lallana ook gevaarlijk, maar het schot van de Engelsman belandde op de lat.

Uitermate knullig balverlies van Trent Alexander-Arnold maakte achttien minuten voor tijd een einde aan alle illusies voor Liverpool. De alom bewierookte rechtsback schoof de bal bij een terugspeelbal op Alisson zomaar in de voeten van Sarr, die rustig bleef en ploeggenoot Deeney aanspeelde. Met een bekeken balletje over Van Dijk heen slaagde de 31-jarige middenvelder erin om Watfords derde treffer op het scorebord te zetten en daarmee het pleit voor Liverpool te beslechten: 3-0. Sarr had in de slotfase zijn hattrick kunnen completeren, maar de 22-jarige Senegalees mikte dit keer net voorlangs.