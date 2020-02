Ferdi Kadioglu solliciteert wéér naar basisplaats bij dramatisch Fenerbahçe

Fenerbahçe heeft zaterdagavond opnieuw een zwakke prestatie geleverd in de Turske competitie. Het zwalkende elftal van trainer Ersun Yanal kwam op bezoek bij degradatiekandidaat Antalyaspor niet verder dan een remise: 2-2. Ferdi Kadioglu was als invaller belangrijk voor Fenerbahçe: met een assist in de 96ste minuut stond de voormalige NEC’er aan de basis van de late gelijkmaker van Miha Zajc. Fenerbahçe schiet evenwel weinig op met het punt: de achterstand op koploper Trabzonspor is opgelopen tot negen punten. Trabzonspor heeft daarnaast een wedstrijd minder gespeeld.

Na de historische nederlaag van vorig weekeind tegen Galatasaray (1-3) moest Yanal volgens Turkse media vrezen voor zijn baan, maar de 56-jarige oefenmeester was vanavond in Antalya nog altijd wel de eindverantwoordelijke bij Fenerbahçe. Yanal koos ten opzichte van het duel met Galatasaray voor drie nieuwe namen, maar Kadioglu behoorde opnieuw niet tot de basiself van Fenerbahçe, ondanks dat de creatieveling in eerdere invalbeurten al veel indruk had gemaakt. Garry Rodrigues en Deniz Türüc waren vanwege respectievelijk een blessure en een schorsing niet beschikbaar.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Trabzonspor 23 14 6 3 29 48 2 Medipol Basaksehir 23 13 7 3 20 46 3 Galatasaray 23 13 6 4 21 45 4 Sivasspor 23 13 6 4 16 45 5 Besiktas 24 12 4 8 7 40 6 Alanyaspor 24 11 6 7 18 39 7 Fenerbahçe 24 11 6 7 13 39 8 Göztepe 22 9 7 6 5 34 9 Gaziantep BB 23 8 7 8 -2 31 10 Gençlerbirligi 23 7 6 10 -7 27 11 Antalyaspor 24 6 8 10 -15 26 12 Yeni Malatyaspor 22 6 6 10 3 24 13 Denizlispor 23 6 6 11 -11 24 14 Rizespor 23 7 3 13 -15 24 15 Konyaspor 24 4 10 10 -13 22 16 Kasımpaşa 24 5 5 14 -18 20 17 Ankaragücü 23 4 8 11 -19 20 18 Kayserispor 23 3 7 13 -32 16

Fenerbahçe begon redelijk aan de wedstrijd en was via Mehmet Ekici al vroeg dicht bij een doelpunt. De aanvallende middenvelder zette na ongeveer een kwartier voetballen het hoofd tegen de bal na een voorzet vanaf de linkerflank, maar zag zijn inzet uiteindelijk op de doellijn gekeerd worden door een verdediger van Antalyaspor. Ekici kreeg vervolgens een herkansing in de rebound, maar schoot ditmaal van dichtbij hard op de lat.

Tien minuten voor rust wist Fenerbahçe alsnog op voorsprong te komen. Ozan Tufan bracht de bal laag voor het doel, waarna Vedat Muriqi geheel vrijstaand kon scoren: 0-1. De ploeg van Yanal nam die voorsprong mee naar de rust, maar in het eerste kwartier na rust ging het volledig mis voor Fenerbahçe. Amilton kopte eerst de gelijkmaker tegen de touwen na een voorzet van Lukas Podolski en daarna tekende Hakan Özmert voor de 1-2, na weer een assist van Podolski. Fenerbahçe stevende daarna lang af op een nieuwe nederlaag, maar de in zesde minuut van de blessuretijd zorgde Zajc toch nog voor de gelijkmaker. De Sloveense invaller scoorde met het hoofd, nadat de eveneens ingevallen Kadioglu de bal de zestien in had gebracht.