FOX Sports licht dissonant bij Ajax uit: ‘Zichzelf uit heel seizoen gespeeld’

Voor Marciano Vink speelde Ajax-aanvoerder Dusan Tadic een negatieve hoofdrol bij de uitschakeling in de Europa League tegen Getafe afgelopen donderdag. De oud-voetballer, die tussen 1998 en 1993 voor Ajax speelde, ziet dat Tadic geen schim meer is van de speler die hij was gedurende het succesvolle vorige seizoen van de Amsterdammers.

Vink reageert allereerst op de commotie rond het provocerende spel van Getafe, dat ondanks een 2-1 nederlaag in Amsterdam door ging. "Die hele discussie met Getafe en tijdrekken begrijp ik, en het was ook zwaar irritant", zegt de oud-verdediger bij De Eretribune op FOX Sports. "Maar ik vond Ajax gewoon zwaar tekortkomen. Ik bedoel: als Ajax het positiespel had gespeeld dat ze in de eerste Champions League-ronden speelden, dan kom je niet in die duels. Op het moment dat je zo slordig en laks aan de bal bent, zoals bijvoorbeeld een Tadic ..." Presentator Jan Joost van Gangelen onderbreekt Vink op dat moment, en vraagt hem om Tadic individueel uit te lichten.

"Het is alsof hij nog maar op veertig procent van zijn kunnen kan voetballen", stelt Vink. "Doordat hij constant in een te laag tempo wandelt, loopt, of aan de zijkant staat, en meer praat dan dat hij voetbalt, heb ik het idee dat hij zichzelf uit een heel seizoen gespeeld heeft. Het valt gewoon op dat hij zóveel balverlies lijdt. Elke keer als de bal na een mooie aanval bij Tadic komt, dan is het in een tempo, of met een oplossing die niet past."

Vink vindt dat de aanvoerdersband van Tadic afgenomen zou moeten worden. "Vorig jaar was Matthijs de Ligt aanvoerder, als die geschorst of geblesseerd was kreeg Tadic de band. Daar zag je al: op het moment dat hij aanvoerder werd, vorig jaar al in het geweldige seizoen, dan wil hij alles uitleggen. Op het moment dat hij een steekballetje geeft dat net niet aankomt, is hij aan het wijzen, praten. Terwijl hij daar helemaal niet mee bezig was als hij geen aanvoerder was. Nu lijkt het alsof ie naar het publiek en iedereen toe een soortement van uitleg wil geven."

Hugo Borst, eveneens aanwezig in het tv-programma, zoekt naar een verklaring voor de teleurstellende prestaties van Tadic. "Hij kon heel erg veel geld verdienen in China, misschien heeft hij met terugwerkende kracht spijt. Er moet iets zijn", zegt Borst, die vervolgens van Marco van Basten een andere uitleg krijgt. "Hij mist echt Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, dat soort jongens. Dat maakt elkaar beter. Het wordt steeds moeilijker voor hem om uit te blinken. Hij is waarschijnlijk niet zo goed dat hij dat alleen kan, of met deze ploeg kan", besluit Van Basten de discussie.