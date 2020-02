Coronavirus zorgt voor opvallend begin bij PSG; Kylian Mbappé blinkt uit

Paris Saint-Germain heeft zaterdagavond een eenvoudige overwinning boekt in de Ligue 1. Zonder sterspeler Neymar, die een schorsing uitzat na zijn rode kaart van vorige week tegen Girondins de Bordeaux, won de koploper met 4-0 van Dijon. Kylian Mbappé blonk uit met twee doelpunten en een assist. Mitchel Bakker zat niet bij de wedstrijdselectie van trainer Thomas Tuchel. PSG staat door de zege weer dertien punten los aan kop in Frankrijk.

De wedstrijd in het Parc des Princes kende een opvallend begin: spelers van beide teams schudden elkaar vlak voor de aftrap namelijk geen hand vanwege het coronavirus. PSG schoot vervolgens wel furieus uit de startblokken, want Pablo Sarabia zorgde al na drie minuten voetballen voor de openingstreffer. De Spaanse middenvelder reageerde in het strafschopgebied attent, nadat Marquinhos van afstand een afzwaaier had geproduceerd: 1-0.

PSG kreeg daarna kansen om razendsnel verder afstand te nemen van Dijon, maar onder anderen Julian Draxler, Kylian Mbappé en Edinson Cavani hadden het vizier niet op scherp staan. Cavani kreeg veruit de grootste kans: de Uruguayaanse aanvaller miste op slag van rust voor een vrijwel leeg doel na een voorzet van Mbappé.

De marge bedroeg zo bij rust slechts één doelpunt, waardoor Dijon mocht blijven hopen op een resultaat. Het kwaliteitsverschil was uiteindelijk echter toch te groot: door treffers van Mbappé (twee) en Mauro Icardi liep PSG in het laatste kwartier alsnog uit naar een ruime zege. Mbappé bracht de 2-0 op het scorebord na een fraaie steekpass van Draxler, Icardi tekende met een diagonaal schot na een assist van Mbappé voor de 3-0 en in blessuretijd bepaalde Mbappé zelf de eindstand uit een hoekschop.