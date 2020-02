Hakim Ziyech verschijnt terug op trainingsveld in aanloop naar AZ

Hakim Ziyech is zondag mogelijk inzetbaar in de topper tegen AZ. De aanvallende middenvelder van Ajax, die herstellende is van een kuitblessure, heeft zaterdag op trainingscomplex De Toekomst meegetraind met de ploeg van trainer Erik ten Hag.

Ziyech moest donderdag in de Europa League-return tegen Getafe (2-1 winst) verstek laten gaan door zijn kuitblessure. De 26-jarige spelmaker moest daardoor ook al de Eredivisie-wedstrijd van Ajax tegen Heracles Almelo (1-0 verlies) afgelopen zondag aan zich voorbij laten gaan. In de heenwedstrijd tegen Getafe (2-0 verlies) maakte Ziyech nog de volledige negentig minuten vol.

Ten Hag kreeg meer goed nieuws uit de ziekenboeg: ook Noussair Mazraoui en Zakaria Labyad meldden zich zaterdag op de training. Mazraoui moest zich twaalf dagen geleden in de wedstrijd van Jong Ajax tegen NAC Breda (2-4 nederlaag) laten vervangen door een enkelblessure. Sindsdien kwam de rechtsback niet meer in actie. Labyad is al langer uit de roulatie: de 26-jarige Nederlandse Marokkaan liep in november in het uitduel met Lille OSC (0-2 winst) een scheurtje in zijn meniscus op.