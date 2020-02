FOX Sports spreekt schande van Bayern-fans: ‘Ik trek dat heel erg slecht’

Arnold Bruggink heeft geen goed woord over voor de actie van de Bayern München-fans zaterdagmiddag in de uitwedstrijd tegen TSG Hoffenheim (0-6). Supporters van eerstgenoemde club maakten Hoffenheim-eigenaar Dietmar Hopp uit voor 'hoerenjong' op een reusachtig spandoek, waarna de wedstrijd tijdelijk gestaakt werd. Na de hervatting besloten de spelers van beide clubs om de bal alleen nog naar elkaar over te spelen, waardoor van een 'wedstrijd' de laatste dertien minuten geen sprake meer was.

"Het is echt wel heel bijzonder dat Bayern München zo stelling heeft genomen tegen zijn eigen fans. Het is voor het eerst dat een club echt stelling neemt tegen zijn eigen supporters. Multimiljardair Hopp werd ernstig beledigd, wat veel vaker gebeurt in Duitsland", zegt Bruggink in De Eretribune op FOX Sports. In 2018 toonden supporters van Borussia Dortmund in hun wedstrijd tegen Hoffenheim een spandoek van Hopp onder een crosshair, alsof er met een vuurwapen op de puissant rijke clubeigenaar werd gericht.

Bruggink vindt dat de Bayern-supporters in de spiegel moeten kijken. "De Bayern-fans protesteerden dus tegen Dietmar Hopp omdat hij 'het moderne voetbal' is, maar bij Bayern zit bij thuiswedstrijden een groep mensen in een T-vorm als verwijzing naar T-Mobile (de hoofdsponsor, red.). Dat is dan niet modern voetbal? Ik trek dat heel erg slecht", aldus Bruggink, die vindt dat Hopp juist goede dingen heeft gedaan voor Hoffenheim.

"Wat ze bij Hoffenheim hebben gedaan: ze hebben een hele goede jeugdopleiding, al jaren. Dat heeft Hopp echt van de grond af opgebouwd. En hij is ook geen man die zijn geld er zomaar uittrekt als het even misgaat. Hij heeft in zijn testament staan dat er altijd geld naar Hoffenheim zal gaan, zodat die club voort kan blijven bestaan." Ook Hugo Borst hekelt de actie van de Bayern-supporters. "Goed om stelling te nemen tegen het tuig", zegt Borst. "Het is heel bizar om te zien: de keeper van Hoffenheim speelt gewoon de spits van Bayern aan, die kan hem erin schieten, en die speelt dan weer zachtjes terug."

Marco van Basten begrijpt niet dat de Bayern-fans een probleem hebben met Hoffenheim-eigenaar Hopp. "Het is heel vreemd", zegt de oud-spits. "Waar maken zij zich nou druk om, Bayern München!? Het motief is een beetje vreemd, want je zou zeggen: het is een man die geld in het voetbal pompt, wat we allemaal willen. Daar zou je toch content mee moeten zijn, ook als tegenstander, bij wijze van spreken."