Valencia juicht eindelijk; Jasper Cillessen maakt rentree na 84 dagen

Valencia weet eindelijk weer hoe winnen voelt. Na een reeks van vijf opeenvolgende duels in alle competities zonder overwinning zegevierde het team van Albert Celades zaterdag nipt over Real Betis: 2-1. Jasper Cillessen maakte na een afwezigheid van 84 dagen zijn rentree onder de lat en lijkt voorlopig weer het vertrouwen te genieten boven Jaume Domènech. Valencia staat zevende in LaLiga, met een punt minder en een wedstrijd meer dan nummer zes Getafe.

De eerste helft tussen Valencia en Betis eindigde doelpuntloos. De bezoekers hadden in de eerste helft weliswaar meer balbezit, maar de beste kansen waren daarentegen voor los Che. Een inzet van José Luis Gayà van afstand eindigde op de lat en daarnaast werd Joel Robles diverse keren door het team van Celades aan het werk gezet. Cillessen hoefde op zijn beurt één keer in actie te komen: hij keerde net op tijd een vrije trap van Joaquin in de achttiende minuut.

Cillessen en Valencia kwamen vlak na rust goed weg toen een schot van Nabil Fekir, op aangeven van Joaquin, op de lat eindigde. Na nog geen uur spelen kwam Valencia op 1-0: Kévin Gameiro ontving de bal van Gonçalo Guedes en schoot het leer schitterend en uiterst precies buiten bereik van Joel tegen de touwen: 1-0. Het was voor de Fransman pas zijn eerste doelpunt sinds 7 december.

Dani Parejo tekende een minuut voor tijd voor de 2-0: de aanvoerder ontving de bal van Daniel Wass, ontdeed zich van zijn opponent en verschalkte Joel met een diagonaal schot. Een belangrijke treffer, daar Loren in de extra tijd Mouctar Diakhaby te slim af was en de 2-1 maakte. Voor het afdwingen van een punt in Mestalla was het echter te laat.