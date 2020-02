Chelsea lijdt duur puntverlies; Sébastien Haller toont waarde eindelijk

Chelsea heeft zaterdagmiddag duur puntverlies geleden in de subtop van de Premier League. De nummer vier van de competitie kwam op bezoek bij degradatiekandidaat Bournemouth niet verder dan een remise: 2-2. Het team van trainer Frank Lampard blijft voorlopig vierde staan in de Premier League, maar Manchester United kan de Londenaren later dit weekend bijvoorbeeld wel naderen tot op één punt. Onderin boekte West Ham United een belangrijke overwinning op Southampton: 3-1. Newcastle United en Burnley kwamen in hun onderlinge wedstrijd niet tot scoren.

Bournemouth - Chelsea 2-2

Aanvankelijk leek er geen vuiltje aan de lucht voor Chelsea op Dean Court. Het elftal van Lampard begon prima aan de wedstrijd en kwam na dik een halfuur voetballen op voorsprong. Marcos Alonso werkte van dichtbij binnen, nadat een kopbal van Olivier Giroud in eerste instantie nog op de lat was beland: 0-1. Chelsea nam de voorsprong mee naar de rust en leek voor een eenvoudige middag te staan.

In de eerste twaalf minuten na rust kantelde Bournemouth de wedstrijd echter volledig. Jefferson Lerma kopte de gelijkmaker tegen de touwen uit een hoekschop van Ryan Fraser en vrijwel onmiddellijk erna bracht Joshua King de ploeg van Eddie Howe op voorsprong. De spits schoof de bal van dichtbij binnen na een afgemeten voorzet van Fraser. Via opnieuw Marcos Alonso kwam Chelsea in de 85ste minuut nog wel langszij, maar een overwinning zat er uiteindelijk niet meer in voor the Blues. Nathan Aké maakte de negentig minuten vol bij Bournemouth, dat nu wel is afgezakt naar een zeventiende plaats in de Premier League.

West Ham United - Southampton 3-1

De eerste overwinning van the Hammers sinds Nieuwjaarsdag (!) werd uitbundig gevierd. Jarrod Bowen luisterde zijn basisdebuut op met het openingsdoelpunt na een kwartier spelen, na een sublieme pass van Pablo Fornals: 1-0. De 1-1 van Southampton, dat veel moeite had om Bowen, Michail Antonio en Sébastien Haller in toom te houden, mocht er zijn: Lukasz Fabianski had geen antwoord op de inzet met veel gevoel van Michael Obafemi. Een fout van Alex McCarthy vlak voor rust stelde Haller in staat om de 2-1 op het scorebord te zetten. In de tweede helft trokken de Londenaren het duel definitief naar zich toe. Na wederom een uitstekende pass van Fornals was Antonio sterker dan Filip Bednarek en tekende hij voor de 3-1. West Ham staat door de zege voorlopig zestiende én twee punten boven de rode streep, terwijl Southampton de dertiende positie inneemt.