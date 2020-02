‘Hoerenzoon’-spandoek zorgt voor unieke slotfase bij Hoffenheim – Bayern

Bayern München heeft zaterdagmiddag in een bizarre wedstrijd met 0-6 gewonnen van TSG Hoffenheim. De koploper van de Bundesliga had geen kind aan het elftal van Alfred Schreuder en liep onder meer door een doelpunt van basisdebutant Joshua Zirkzee uit naar een ruime overwinning. De wedstrijd werd in het laatste kwartier echter ontsierd door de fans van Bayern. Zij hadden het gemunt op Hoffenheim-eigenaar Dietmar Hopp, waarna het duel tijdelijk stil werd gelegd door de arbitrage. In de resterende dertien minuten stonden de spelers van beide teams vervolgens nog wel op het veld, maar werd er niet meer gevoetbald.

De surreële taferelen deden de voetbalshow die Bayern aan het geven was bijna vergeten, want de formatie uit Beieren leidden na een uur al met 0-6. Zirkzee was samen met Philippe Coutinho nieuw in de basiself van Bayern; verder hield train Hans-Dieter Flick vast aan de namen die afgelopen dinsdag in de achtste finales van de Champions League gehakt maakten van Chelsea (0-3). Eerder dit seizoen verraste Hoffenheim Bayern nog in de Allianz Arena (1-2), maar ditmaal was het elftal van Schreuder simpelweg niet opgewassen tegen het aanvalsgeweld van der Rekordmeister. Bayern schoot furieus uit de startblokken in Sinsheim en leidde binnen vijftien minuten al riant met 0-3.

De score was al in de tweede minuut geopend door Serge Gnabry, die na een voorzet van Thomas Müller raak volleerde via Oliver Baumann. Müller was overigens in de diepte weggestoken door Zirkzee en de Nederlander was vijf minuten na de openingstreffer van Gnabry ook betrokken bij de 0-2 van Joshua Kimmich. Zirkzee werd op de rand van het strafschopgebied van de bal gezet door Benjamin Hübner, waarna de afvallende bal een prooi was voor Joshua Kimmich. In de vijftiende minuut belandde Zirkzee vervolgens ook zelf op het scorebord: na een voorzet vanaf de rechterflank van Gnabry schoot de spits in de doelmond raak uit de draai.

Daarmee was de honger van Bayern nog altijd niet gestild, want via Coutinho sloeg men nog voor rust voor een vierde maal toe. De Braziliaanse middenvelder schoot via een verdediger van Hoffenheim raak, nadat een poging van Zirkzee in eerste instantie nog was gesmoord. Coutinho nam twee minuten na de onderbreking ook de 0-5 voor zijn rekening. Ditmaal tikte hij vanaf een meter of tien binnen na een lage voorzet van Müller. Leon Goretzka bepaalde na dit een uur de stand 0-6 na een assist van invaller Corentin Tolisso.

Daarna werd het grimmig in het uitvak van Bayern. De meegereisde supporters toonden een spandoek waarop beledigingen stonden aan het adres van Dietmar Hopp, de eigenaar van Hoffenheim die de club de laatste jaren met flinke investeringen competitief heeft gemaakt in het Duitse voetbal. Hopp werd onder meer uitgemaakt voor ‘hoerenzoon’. Spelers en bestuurders van Bayern verzochten de supporters dringend om zich te gedragen en het spandoek weg te halen. De beledigingen aan het adres van Hopp bleven echter aanhouden, waarna scheidsrechter Christian Dingert beide teams naar de catacomben dirigeerden.

Na een korte pauze besloot Dingert de wedstrijd alsnog te hervatten, waarna er zich een surreëel tafereel voltrok op het veld. Spelers van Hoffenheim en Bayern maakten een statement door de bal in de laatste dertien minuten alleen nog maar naar elkaar over te spelen. Daarbij stonden beide doelmannen zelfs op enig moment in de middencirkel. Serieus gevoetbald werd er niet meer, alvorens Dingert na precies negentig minuten affloot voor het einde.