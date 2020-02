Jadon Sancho is goud waard voor Dortmund; Gladbach blijft knap meedoen

Borussia Dortmund heeft zaterdagmiddag een minimale overwinning geboekt in de Bundesliga. Het elftal van trainer Lucien Favre won op eigen veld met 1-0 van SC Freiburg, door een doelpunt in de eerste helft van Jadon Sancho. Borussia Mönchengladbach won tegelijkertijd met 2-3 bij FC Augsburg en blijft zo knap meedoen in de Duitse top.

Borussia Dortmund - SC Freiburg 1-0

Bij Dortmund ontbrak Erling Braut Haaland in de basiself. De Noorse goalgetter was de afgelopen dagen ziek en begon op de reservebank. Trainer Lucien Favre koos met Thorgan Hazard voor een valse spits en de Belg stond na een kwartier spelen aan de basis van de openingstreffer van Jadon Sancho. Hazard stuurde verdediger Philipp Lienhart in de zestien het bos in, waarna hij de bal breed legde op Sancho. Die kon het leder vervolgens eenvoudig in een vrijwel leeg doel schuiven: 1-0.

Dortmund nam de voorsprong mee naar de rust, maar maakte zeker geen grootse indruk. Freiburg was via Dominique Heintz en Vincenzo Grifo dreigend in de eerste helft, maar Roman Bürki hield de thuisploeg met goed keeperswerk op de been. In de tweede helft maakte Haaland alsnog zijn rentree bij Dortmund, maar de spits kon er niet voor zorgen dat Freiburg op een grotere achterstand werd gebracht door de thuisploeg. Het bezoek mocht daardoor blijven hopen op een stunt, maar Dortmund hield uiteindelijk stand, mede door een uitstekende ingreep van verdediger Lukasz Piszczek in de slotfase.

FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach 2-3

In het eerste half uur was een vermeende handsbal van Marcus Thuram in zijn eigen strafschopgebied, na een minuut of vijf, het enige noemenswaardige. Het tempo van de wedstrijd was laag en in beide doelgebieden gebeurde er weinig tot niets, al was het balbezit voor de bezoekers. In het laatste kwartier voor rust kreeg de ploeg van Rose echter kansen om op voorsprong te komen. Lars Stindl zag zijn inzet vanaf een meter of vijftien door Tomas Koubek gekeerd worden en luttele minuten later liet ook Jonas Hofmann uit een rebound na om te scoren, na een redding van Koubek op een schot van Florian Neuhaus.

Ramy Bensebaini bracht het duel vier minuten na rust uit balans. Stindl was net iets eerder bij de bal dan Koubek, waarna Bensebaini kon toeslaan: 0-1. Vier minuten later verdubbelden die Fohlen de voordelige marge. De in de rust voor Thuram ingevallen Alessane Pléa legde de bal klaar voor Stindl, die het leer in de linkerhoek schoot: 0-2. Augsburg, met Jeffrey Gouweleeuw centraal achterin, gaf zich niet gewonnen. Na de aansluitingstreffer van Eduard Löwen completeerde Stindl elf minuten voor tijd zijn Doppelpack, maar een raak schot van invaller Alfred Finnbogason in de linkerhoek zorgde toch nog voor een spannende slotfase. Daarin werd niet meer gescoord; Augsburg blijft twaalfde.

FSV Mainz 05 - SC Paderborn 2-0

In de eerste dertig minuten waren de degradatiekandidaten aan elkaar gewaagd, maar daarna nam het team van trainer Achim Beierlorzer de leiding. Robin Quaison ontdeed zich van Klaus Gjasula en schoot de bal hard en geplaatst achter Leopold Zingele: 1-0. Mainz, met Jeffreye Bruma in de basis, Jean-Paul Boëtius negentig minuten op de bank en zonder de geblesseerde Jeremiah St. Juste, sloeg in minuut 37 weer toe: de volledig vrijstaande Karim Onisiwo was het eindstation van een counter, op aangeven van Quaison. In de tweede helft kwam het scorebord in de Opel Arena niet meer in beweging en zodoende wordt het voor Paderborn een lastig verhaal. De nummer laatst heeft nu negen punten minder dan Mainz, dat zelf vijftiende staat én vier punten boven de rode streep.

