Ex-PSV’er Da Costa belangrijk in titelrace; Turkije juicht om rentree megatalent

Trabzonspor is weer een stapje dichter bij de eerste landstitel sinds 1984. De succesformatie van trainer Hüseyin Cimsir won zaterdagmiddag in eigen huis met 5-2 van laagvlieger Rizespor en mag zich zo weer koploper van de Süper Lig noemen. Trabzonspor staat na 23 competitiewedstrijden op 48 punten en heeft daarmee een voorsprong van 2 punten op achtervolger Istanbul Basaksehir.

Trabzonspor gaf de 2-2 remise van vorige week op bezoek bij Besiktas zo een goed vervolg, maar eenvoudig ging aanvankelijk het zeker niet voor Karadeniz Firtinasi. Rizespor, voorafgaand aan het duel de nummer veertien van de Turkse competiite, verkocht zijn huid duur aan de Zwarte Zee en kwam negen minuten voor rust verrassend op voorsprong. Milan Skoda legde de bal in de zestien af op Dario Melnjak, waarna de Kroatische verdediger van Rizespor van dichtbij simpel kon scoren: 0-1.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Trabzonspor 23 14 6 3 29 48 2 Medipol Basaksehir 23 13 7 3 20 46 3 Galatasaray 23 13 6 4 21 45 4 Sivasspor 23 13 6 4 16 45 5 Besiktas 24 12 4 8 7 40 6 Alanyaspor 24 11 6 7 18 39 7 Fenerbahçe 23 11 5 7 13 38 8 Göztepe 22 9 7 6 5 34 9 Gaziantep BB 23 8 7 8 -2 31 10 Gençlerbirligi 23 7 6 10 -7 27 11 Antalyaspor 23 6 7 10 -15 25 12 Yeni Malatyaspor 22 6 6 10 3 24 13 Denizlispor 23 6 6 11 -11 24 14 Rizespor 23 7 3 13 -15 24 15 Konyaspor 24 4 10 10 -13 22 16 Kasımpaşa 24 5 5 14 -18 20 17 Ankaragücü 23 4 8 11 -19 20 18 Kayserispor 23 3 7 13 -32 16

De bezoekers hielden daarna lang stand, maar in de laatste 25 minuten stelde Trabzonspor alsnog orde op zaken. Voormalig PSV’er Manuel da Costa vertolkte een belangrijke rol: met een rake kopbal uit een hoekschop van José Sosa zette de verdediger in de 65ste minuut de langverwachte gelijkmaker op het scorebord. Via doelpunten van Caleb Ekuban, José Sosa en Anthony Nwakaeme liep Trabzonspor daarna uit naar een 4-1 voorsprong. De thuisploeg moest in de blessuretijd nog wel een tegenvaller incasseren: John Obi Mikel werd met rood van het veld gestuurd, waarna Rizespor vanaf de strafschopstip wat terugdeed via Skoda. Via Badou Ndiaye had Trabzonspor daarna alsnog het laatste woord.

Extra opsteker voor Trabzonspor was de rentree van Abdülkadir Ömür in de absolute slotfase. Het Turkse toptalent raakte op 29 augustus zwaar geblesseerd aan zijn knie in de Europa League-wedstrijd tegen AEK Athene en kwam daarna niet meer actie. Cimsir gunde Ömür vanmiddag echter circa tien minuten speeltijd en lijkt daarmee een extra troef in de handen te hebben richting de laatste maanden van het seizoen. Ook voor de Turkse bondscoach Senol Günes is de rentree van Ömür goed nieuws: de twintigjarige middenvelder speelde al vier interlands voor Turkije en is mogelijk een optie voor het EK van aankomende zomer.