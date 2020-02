Winnend Lazio voor het eerst in 20 jaar alleen aan kop in Serie A

Lazio gaat voor het eerst in twintig jaar alleen aan kop in de Serie A. De ploeg van trainer Simone Inzaghi zegevierde zaterdag over Bologna en sluit het weekend ook af als lijstaanvoerder van de Italiaanse competitie, daar de kraker van zondagavond tussen Juventus en Internazionale vanwege het coronavirus uiteindelijk toch niet doorgaat: 2-0. Lazio heeft 62 punten uit 26 duels; Juventus (60 punten uit 25 duels) en Inter (54 punten uit 24 duels) volgen op nauwe afstand.

Het team van Inzaghi, die wegens blessureleed niet over Francesco Acerbi, Adam Marusic en Senad Lulic kon beschikken, legde in de eerste 45 minuten de basis voor de zege. Lazio zette Bologna vanaf de eerste minuut vast op de eigen helft en had meteen al kansen via Joaquin Correa en Luis Alberto. Een inzet van Ciro Immobile schampte niet veel later de verste paal en de aanvaller stuitte niet veel later van dichtbij op Lukasz Skorupski. In een tijdsbestek van drie minuten, tussen minuut 18 en 21, sloeg de thuisploeg tweemaal toe.

Na goed voorbereidend werk van Correa en Immobile schoot Luis Alberto de bal vanaf de rand van het strafschopgebied laag in de korte hoek: 1-0. Vlak na een goede redding van Thomas Strakosha op Roberto Soriano sloeg Lazio voor een tweede keer toe: na een pass van Luis Alberto eindigde een door Danilo flink van richting veranderde inzet van Correa achter Skorupski. Bologa, waar Stefano Denswil en Jerdy Schouten hun rentree maakten na een schorsing, was in de rest van de eerste helft gevaarlijk via met name Riccardo Orsolini.

Bologna liet zich in de tweede helft niet onbetuigd. Een vroeg doelpunt van Denswil werd door de VAR ongeldig verklaard vanwege hands en de VAR zette wegens buitenspel van Rodrigo Palacio ook een streep door een treffer van Takehiro Tomiyasu. Lazio kwam zelf evenmin tot scoren, ondanks een goede kans voor Immobile. Lazio wacht zaterdag een lastig uitduel met Atalanta. Bologna, dat voorlopig tiende blijft, speelt een dag later in eigen huis tegen regerend landskampioen Juventus.