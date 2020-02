Joshua Zirkzee krijgt kans door afwezigheid Robert Lewandowski

Joshua Zirkzee maakt zaterdagmiddag zijn basisdebuut namens Bayern München. De achttienjarige spits wordt door Hansi Flick in de punt van de aanval geposteerd tegen het TSG Hoffenheim van Alfred Schreuder. Zirkzee profiteer zo van de afwezigheid van Robert Lewandowski, die een maand aan de kant staat met een knieblessure.

Zirkzee kwam als invaller vooralsnog drie keer in actie in de Bundesliga namens der Rekordmeister en maakte tijdens die optredens twee belangrijke doelpunten. Daarnaast maakte hij ook minuten in het toernooi om de DFB-Pokal tegen datzelfde Hoffenheim en in de Champions League tegen Tottenham Hotspur.

Zirkzee moet zaterdagmiddag vanaf 15.30 uur gaan proberen om het gemis van Lewandowski op te vangen. Voor Bayern staat er veel op het spel, aangezien de voorsprong op nummer twee RB Leipzig slechts een punt bedraagt. Nummer drie Borussia Dortmund heeft vier punten minder dan de regerend landskampioen.

Opstelling Bayern München: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Thiago; Gnabry, Müller, Coutinho; Zirkzee.