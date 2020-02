‘Hij zou ook bij Barcelona of Juventus kunnen spelen, niet alleen bij United’

Jack Grealish is dit seizoen de absolute smaakmaker van Aston Villa en de aanvallend ingestelde middenvelder wordt dan ook al getipt voor een transfer naar de Engelse top. Met name Manchester United zou zeer gecharmeerd zijn van Grealish’ kwaliteiten en the Red Devils doen er naar verluidt alles aan om hem aankomende zomer te kunnen strikken. Oud-ploeggenoot Gabriel Agbonlahor denkt echter dat Grealish beter kan krijgen dan de club uit Manchester.

“Het goede aan Jack is dat hij zowel met als zonder de bal rent, op verschillende posities kan spelen en doelpunten kan maken. Hij is het type speler waarvoor voetbalfans, die niet eens voor Villa hoeven te zijn, wedstrijden kijken. Ik zeg dit niet alleen maar omdat ik met hem samen heb gespeeld, maar ik denk echt dat hij op dit moment de beste aanvallende middenvelder is die Engeland tot zijn beschikking heeft”, is Agbonlahor lovend in gesprek met The Sun.

“Daarom denk ik dat, als mensen het over Grealish en Manchester United hebben, hij veel hoger kan mikken. Hij zou bij geen enkel team in de wereld misstaan, zelfs niet bij Barcelona of Juventus. Gezien waar Manchester United nu staat, zou hij naar betere clubs kunnen. Hij hoeft zich niet alleen op United te richten, maar hij zou zich moeten focussen op een team dat volgend seizoen in de Champions League speelt”, sluit Agbonlahor af.

Manchester United was jaren geleden overigens ook al eens in de markt voor Grealish, die destijds over een aflopend contract bij the Villans beschikte. De club uit Birmingham slaagde er toen in om de nu 24-jarige Grealish aan boord te houden: “Hij viel toen al op en hij droeg zijn sokken ook al zo laag”, blikt voormalig manager Alex McLeish terug in gesprek met de Daily Mail. Manchester United kon de zeventienjarige Grealish destijds voor een opleidingsvergoeding van slechts een paar ton inlijven, maar greep uiteindelijk mis.

“Bryan Jones (toenmalig hoofd jeugdopleiding van Aston Villa, red.) vertelde me dat zijn contract bijna afliep en dat Man United hem wilde hebben”, gaat McLeish verder. “Alle afdelingshoofden kwamen toen bij elkaar en we waren het erover eens dat we hem honderd procent moesten behouden. Misschien boden we hem wel een ongehoord bedrag voor een jeugdspeler, maar Aston Villa heeft uiteindelijk uitstekende zaken gedaan. Ik weet nog dat zijn vader naar mijn kantoor kwam, waar wij hem vertelden dat we er alles aan zouden doen om Jack gelukkig te maken en hem hier te houden.”

Grealish maakte in die tijd ook zijn debuut in de selectie toen hij op de bank plaats mocht nemen voor een wedstrijd tegen Chelsea: “Dat plan hebben we uitgedokterd om hem vast een voorproefje te geven. Een maand later waren we echter op Old Trafford en Jack en een zaakwaarnemer werden daarna gezien in het restaurant van Rio Ferdinand. Ik weet zeker dat Jack blij was dat grote clubs hem wilden hebben, maar je wist dat zijn hart bij Villa lag. Het was voor ons enkel zaak dat we hem de juiste aanbieding deden.”