Frank de Boer: ‘Ik heb zo vaak gehad dat ik op het stuur zat te rammen’

Frank de Boer kan terugkijken op een succesvolle loopbaan als speler. De oud-verdediger won met Ajax onder meer vijf landstitels en de Champions League, terwijl hij met Barcelona ook kampioen van Spanje werd. Een prijs met het Nederlands elftal ontbreekt echter, ondanks dat Oranje er in zijn tijd een aantal keer dichtbij was. De huidige trainer van Atlanta United moet toegeven dat deze gemiste kansen nog steeds weleens door zijn hoofd spoken.

De Boer schopte het met het Nederlands elftal viermaal tot de halve finale van een groot toernooi, maar slaagde er nooit in om die laatste stap te zetten. Tijdens het in eigen land georganiseerde EK van 2000 speelde De Boer een hoofdrol in de dramatische uitschakeling tegen Italië door zowel in de reguliere speeltijd, als tijdens de latere strafschoppenreeks een penalty te missen: “Hier ben ik nog steeds ziek van. En niet alleen omdat ik twee penalty's miste”, blikt hij terug via de kanalen van de KNVB.

“Wij hadden gewoon Europees kampioen moeten worden. Ik ben daar twee maanden doodziek van geweest. Ik heb zo vaak gehad dat ik in m'n eentje in de auto zat en op mezelf zat te schelden of op het stuur zat te rammen. Ik ben daar echt heel lang ziek van geweest”, gaat hij verder. Een andere traumatische ervaring vond twee jaar eerder plaats tijdens het WK van 1998, toen Brazilië in de halve finale uiteindelijk beter bleek in het nemen van strafschoppen.

“Wij gingen daar niet als favoriet of een van de outsiders heen, maar we hadden echt een goed team. We hadden wereldkampioen kunnen, of misschien wel moeten worden”, is De Boer stellig. Toch kijkt hij met meer plezier terug op dit toernooi dan op het EK van twee jaar later: “We zijn geen wereldkampioen, maar ging het daarom? We hebben laten zien wie we zijn, we zijn goed. Als we de overtuiging of het besef meer hadden gehad, denk ik dat we wel hadden gewonnen.”