Napoli hanteert vraagprijs van 99 miljoen euro

Barcelona gaat aankomende zomer mogelijk proberen om Benicio Baker-Boaitey over te nemen van West Ham United. De zestienjarige vleugelaanvaller staat eveneens op de radar bij Paris Saint-Germain en RB Leipzig. (Daily Mail)

De Europa League-uitschakeling heeft mogelijk een flinke invloed op de transferplannen van Arsenal. The Gunners dreigen voor aankomend seizoen naast Europees voetbal te grijpen, waardoor het budget voor aankomende zomer met zeventig miljoen euro zou dalen. (The Sun)

Valencia heeft een vervanger voor Ferran Torres op het oog. Als het talent aankomende zomer vertrekt, komt Florian Thauvin van Olympique Marseille in beeld. (Calciomercato)