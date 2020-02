Italiaanse bond zet alsnog streep door kraker tussen Juventus en Inter

Juventus en Internazionale zijn momenteel verwikkeld in een felle strijd in de top van de Serie A en de twee ploegen zouden elkaar zondagavond treffen voor een onderlinge confrontatie in Turijn. De Italiaanse voetbalbond laat zaterdagmiddag echter weten dat deze Derby d’Italia vanwege de uitbraak van het coronavirus niet door zal gaan. De wedstrijd is, net als vier andere duels van dit weekend, verplaatst naar 13 mei.

Eerder deze week werd nog besloten dat Juventus en Internazionale het zonder publiek tegen elkaar zouden opnemen. Omdat Juventus het duel echter per se in een vol stadion wilde spelen, werd er in de afgelopen dagen verder onderhandeld. Men is nu tot de conclusie gekomen dat het wenselijker is om de wedstrijd met een paar maanden te verplaatsen, zodat er dan waarschijnlijk wel gewoon supporters aanwezig kunnen zijn.

Naast de kraker tussen de twee topclubs gaan ook Udinese - Fiorentina, AC Milan - Genoa, Parma - SPAL en Sassuolo - Brescia niet door dit weekend. Deze duels zouden in eerste instantie ook achter gesloten deuren gespeeld worden, maar besloten is om de wedstrijden eveneens naar 13 mei te verplaatsen. Met Atalanta - Sassuolo, Torino - Parma, Hellas Verona - Cagliari en Inter - Sampdoria van afgelopen weekend komt het aantal uitgestelde wedstrijden vanwege het coronavirus inmiddels op negen te liggen.

Al deze duels zouden in het noorden van Italië worden gespeeld, waar op dit moment sprake is van de grootste coronavirus-uitbraak van Europa. De verplaatsing van de titelkraker betekent mogelijk dat pas in de laatste weken van het seizoen de beslissing zal vallen wie zich landskampioen mag noemen, waar Juventus in de afgelopen jaren vaak al weken voor het einde verzekerd was van de titel. Naast Inter doet ook Lazio nog volop mee in de strijd om het kampioenschap. De finale van de Coppa Italia wordt vanwege de verplaatsingen overigens doorgeschoven naar 20 mei.