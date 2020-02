Van Basten: ‘Iedereen die zegt dat hij beter is dan Messi, snapt er niets van’

Lionel Messi en Cristiano Ronaldo waren jarenlang elkaars rivalen in de tijd dat de twee als de sterspelers van Barcelona en Real Madrid de dienst uitmaakten in LaLiga. Met het vertrek van de Portugees naar Juventus is de onderlinge strijd op een lager pitje komen te staan, al worden de twee nog wel regelmatig met elkaar vergeleken. Wat Marco van Basten betreft, zit er echter een duidelijk niveauverschil tussen de twee.

“Cristiano is een geweldige speler, maar degenen die claimen dat hij beter is dan Messi begrijpen niets van voetbal”, is Van Basten duidelijk in gesprek met de Corriere della Sera. “Het is of dat, of ze zijn niet eerlijk. Messi is uniek, niet te imiteren en niet te repliceren.”

“Iemand als hij komt maar eens in de vijftig of honderd jaar voorbij. Hij is als kind met een ketel vol voetbalgenialiteit gevallen.” Van Basten werd in zijn tijd ook beschouwd als een van de beste spelers van de wereld, maar de loopbaan van de aanvaller kwam door slepende blessures al vroeg tot een einde.

De voormalig Oranje-international heeft daarom het idee dat zijn carrière niet te vergelijken is met die van Ronaldo of Messi: “Ik was 31 jaar oud toen ik stopte, mijn lever was verwoest door de pijnstillers en die verdomde enkel bleef pijn doen.”