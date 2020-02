‘Ontevreden Real Madrid noteert drie namen voor spitspositie’

Real Madrid nam bijna twee seizoenen geleden afscheid van Cristiano Ronaldo en de Spaanse grootmacht is er sindsdien nog niet in geslaagd om een nieuwe goalgetter te vinden die de plek van de Portugees in kan nemen. In de afgelopen twee jaar werden met Mariano Díaz en Luka Jovic wel twee nieuwe spitsen aangetrokken, maar zij weten geen van beiden te overtuigen.

Jovic maakte dit seizoen pas 2 doelpunten in 22 officiële wedstrijden en ook oudgediende Karim Benzema komt in de afgelopen maanden maar moeilijk tot scoren. De 32-jarige Fransman scoorde begin deze maand tegen Atlético Madrid voor het laatst in LaLiga en die goal is zijn enige in de Spaanse competitie sinds half december. Real Madrid is volgens Marca dan ook van plan om aankomende zomer een nieuwe spits te halen en zou drie namen op het lijstje hebben gezet.

De sportkrant uit Madrid weet te melden dat de Koninklijke Erling Braut Haaland, Lautaro Martínez en Timo Werner ziet als geschikte kandidaten om de aanval te komen versterken. Eerstgenoemde zou hierbij de voorkeur genieten: de Noor is bezig aan een bijzonder productief seizoen en laat nu in de Bundesliga zien ook onder meer weerstand te kunnen scoren. Real Madrid onderhoudt bovendien een uitstekende relatie met Borussia Dortmund, wat een eventuele deal zou kunnen bespoedigen.

Wat dan weer in het nadeel van de Spanjaarden werkt, is dat Haaland pas een paar maanden in Duitsland actief is. Het is daarom maar de vraag of Dortmund mee wenst te werken aan een vertrek, hoewel de club er weinig aan kan doen als Haalands transferclausule van 75 miljoen euro op tafel wordt gelegd. Martínez is eveneens voor een vooraf vastgesteld bedrag in te lijven, al ligt de clausule in zijn contract bij Internazionale met 110 miljoen substantieel hoger dan die van Haaland.

De Argentijn staat bovendien in de nadrukkelijke belangstelling van Barcelona en zijn komst zou meteen een probleem met zich meebrengen. Real Madrid zit door de aanwezigheid van Vinícius Júnior, Rodrygo, Éder Militão, Reinier en Takefusa Koubo al aan zijn limiet wat betreft spelers van buiten de Europese Unie, waardoor er iemand zou moeten vertrekken. Dit geldt niet voor RB Leipzig-aanvaller Werner, die echter ook nadrukkelijk in verband wordt gebracht met Liverpool en niet bovenaan de lijst lijkt te staan in het Santiago Bernabéu. De eventuele komst van een nieuwe spits betekent overigens niet dat Real Madrid Kylian Mbappé vergeet, zo voegt Marca toe.