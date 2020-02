Onana verklaart bijnaam voor Promes en verwijst naar moyenne

Ajax won donderdag weliswaar met 2-1 van Getafe, het was niet genoeg om de volgende ronde van de Europa League te bereiken. Veel tijd om te treuren hebben de Amsterdammers niet, want zondag wacht de kraker tegen AZ. Doelman André Onana heeft vertrouwen in een goede afloop, mede om het feit dat er diverse basisklanten terugkeren tegen de Alkmaarders.

Ajax ging in Spanje met 2-0 onderuit en kreeg in de Johan Cruijff ArenA al vroeg een tegendoelpunt te verwerken, waardoor een krappe overwinning niet genoeg was om uitschakeling te voorkomen. Toch kijkt Onan met vertrouwen uit naar zondag. “De overwinning op Getafe, de strijdlust, de steun van het publiek en de terugkeer van Nicolas Tagliafico, Quincy Promes en mogelijk Hakim Ziyech geven me alle vertrouwen in een goed resultaat tegen AZ”, aldus Onana in gesprek met De Telegraaf. Met name de terugkeer van Ziyech doet hem goed. “De beste speler van Nederland, het brein van ons elftal.”

Ajax is bezig aan een matige serie. Vorige week zondag bleek Heracles Almelo nog met 1-0 te sterk. “Het is geweldig dat Nico, Hakim en Quincy weer terugkomen. Zij zijn sleutelspelers en we hebben ze gemist. Waarom Hakim zo belangrijk is? Zonder hem is het moeilijk te scoren, want hij maakt zelf doelpunten en we hebben zijn assists nodig om kansen te creëren”, vertelt Onana. “Hij dicteert het spel en met hem hebben we veel, veel meer balbezit. Nico is een essentieel onderdeel van onze verdediging en Quincy noem ik Mister One Game, One Goal, omdat hij elke wedstrijd scoort. Het is goed hem terug te hebben.”

Ondanks de uitschakeling in Europa en de nederlaag in Almelo wil Onana niet spreken van een crisis. “We zijn cool. Misschien is het crisis voor de coach. Dat moet je hem vragen. Ik kan niet voor hem praten. Maar voor ons is dat niet zo”, aldus Onana. “De uitschakeling is geen enkel probleem voor zondag. Soms win je, soms verlies je. En je kunt niet altijd goed spelen. Nu de resultaten tegenvallen, is het makkelijk om de slechte dingen te zien. Maar er gaat ook veel goed. AZ is een big game. We spelen thuis en zijn vol vertrouwen. Dat we nu uit de Europa League zijn, kan ons ook flink helpen, omdat we nu de volle focus op de competitie en de beker hebben.”