Boadu woont naast Johan Cruijff ArenA: ‘Als we winnen zet ik mijn capuchon op’

Myron Boadu maakte eerder dit seizoen het winnende doelpunt namens AZ tegen Ajax, maar weet sindsdien maar moeizaam het net te vinden. Waar de negentienjarige spits voor de winterstop in alle competities twintig keer scoorde, schoot hij in de laatste tien wedstrijden slechts twee keer raak. In aanloop naar de topper van zondag in de Johan Cruijff ArenA bijt de talentvolle spits van zich af. “Ik laat me geen vormcrisis aanpraten”, aldus Boadu.

Of Boadu te maken heeft met een vormcrisis? “De media zijn daar wel een beetje mee bezig. Ik denk dat ik het me niet moet laten aanpraten”, zo laat het talent weten in gesprek met De Telegraaf. Boadu erkent dat de doelpuntendroogte aan hem vreet. “Ja natuurlijk. Als spits wil je scoren, elke wedstrijd weer. En dat heb ik nu al een tijdje niet meer gedaan. Terwijl het volgens mij wel mogelijk is om iedere wedstrijd minstens één doelpunt te maken.”

Ook afgelopen donderdag wist Boadu het net niet te vinden. In de Europa League won LASK Linz met 2-0 en werd AZ uitgeschakeld. “De manier waarop was totaal niet nodig en maakt het extra wrang. Maar wat kan je er nu nog aan doen? Het is klaar, we zijn uit Europa en moeten verder”, aldus de spits. De knop ging snel om binnen het team van Arne Slot. “Ik denk dat de dreun met Ajax in aantocht snel wordt verwerkt. Dat zeiden we in de kleedkamer ook tegen elkaar: zondag is het belangrijkste, dan gaan we er vol voor en moeten we er staan.”

Het duel met Ajax in de Johan Cruijff ArenA is speciaal voor Boadu, daar hij op een steenworp afstand van het stadion werd geboren en zijn ouderlijk huis op drie minuten lopen is. “Scoren en winnen, ik zou er zondag voor tekenen”, zegt Boadu. “Ik was van plan om na de wedstrijd te voet naar huis te gaan, het is drie minuten lopen. Ik zou het met mijn ogen dicht kunnen doen. Als we winnen, zet ik wel mijn capuchon op.” De wedstrijd tussen Ajax en AZ begint zondagavond om 20.00 uur.