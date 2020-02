Naci Ünüvar slaat op de grond in minuut 93: ‘Alleen maar boos, eigenlijk’

Naci Ünüvar liet vrijdagavond na om Jong Ajax drie punten te bezorgen tegen Telstar. In de derde minuut van de blessuretijd kreeg de buitenspeler een opgelegde kans om de 3-2 binnen te schieten, maar voor open doel vloog zijn inzet over. Ünüvar was woedend op zichzelf: hij zocht het gras op en sloeg meermaals op het veld. Voor de camera van FOX Sports reageert hij schuldbewust op de gemiste kans.

Na een lange bal van achteruit was bij Telstar sprake van miscommunicatie tussen doelman Anthony Swolfs en verdediger Senne Lynen, die allebei niet overtuigend naar de bal gingen. Ünüvar dook op tussen de twee spelers en kapte Lynen uit. Hij kon vervolgens afronden, maar schoot voor open doel over. "Ik telde hem ook al", erkent de zestienjarige aanvaller van Jong Ajax. "De verdediger en keeper van Telstar schatten de bal verkeerd in. Ik nam hem mee, de speler lag op de grond en ik wilde de bal simpel met de binnenkant van de voet binnentikken."

"De bal stuiterde volgens mij net op en hij vloog over. Op dat moment weet ik echt niet wat er door me heen gaat. Alleen maar boos, eigenlijk, dat je hem niet binnenschiet. Het stond 2-2 en het was de laatste minuut. Als je dan zo'n kans mist...", zegt de jongeling, die vanwege het wedstrijdverloop niet tevreden is met de uitslag. Ajax leidde bij de rust met 2-0 dankzij doelpunten van Sontje Hansen en Victor Jensen. Negen minuten na de pauze maakte Reda Kharchouch er 2-1 van; vier minuten voor tijd zorgde hij uit een strafschop ook voor de gelijkmaker.

"We begonnen niet goed aan de tweede helft. We waren niet scherp en zij wonnen alle tweede ballen", geeft Ünüvar aan. De strafschop van Telstar was in de slotfase het gevolg van een handsbal van Quinten Timber: nadat invaller Welat Cagro een voorzet op de borst liet vallen, kwam de bal tegen de arm van Timber aan. Ünüvar spreekt van een 'ongelukkige handsbal'. "Ik weet niet of het hands was, maar de scheidsrechter gaf een penalty. Je probeert je terug te knokken en je krijgt nog zo'n kans, maar ja... Dan gaat hij over."