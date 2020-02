Kraay junior: ‘Hij komt in geen velden of wegen voor in de plannen van Ten Hag’

Kik Pierie maakte vrijdagavond geen goede beurt in de wedstrijd tussen Jong Ajax en Telstar (2-2) in de Keuken Kampioen Divisie. De Amsterdammers gaven vrijdagavond een 2-0 voorsprong uit handen en bij de aansluitingstreffer van Telstar beging Pierie een grote fout. De verdediger ontving voor het strafschopgebied een pass van doelman Kjell Scherpen en liet de bal langs zich heen glippen na een mislukte aanname. Telstar profiteerde razendsnel: op aangeven van Cas Dijkstra kwam Reda Kharchouch tot scoren.

Pierie werd aan zijn linker- en rechterkant weliswaar gedekt, maar zou tijd hebben gehad om de bal aan te nemen. Hij zag het leer echter langs zijn rechtervoet glippen. Volgens analist Hans Kraay junior van FOX Sports is dit seizoen al pijnlijk duidelijk geworden dat Pierie geen toekomst heeft in het eerste elftal van Ajax en heeft de fout van vrijdagavond hem geen goed gedaan. Hij kwam in de zomer over van sc Heerenveen, maar wacht nog altijd op zijn debuut in het eerste. Pierie kwam 21 keer uit voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie.

?? | Kik Pierie is, volgens Hans Kraay jr., niet meer de speler die hij bij Heerenveen was.



"Hij komt in velden of wegen niet voor in de plannen van Ten Hag."#jajtel pic.twitter.com/UEJd2KcOcw — FOX Sports (@FOXSportsnl) February 28, 2020

"Het is geen toeval dat hij altijd bij Jong Ajax speelt", stelt Kraay junior na de wedstrijd tussen Jong Ajax en Telstar. "Het is een bal die ik niet zou geven, tussen twee spelers door, maar aan een goede voetballer kan je die bal wel geven. Eigenlijk is Kik Pierie wel een goede voetballer, meer dan hij een beuker is, maar hier gaat hij verschrikkelijk in de fout. Hij is niet de Kik Pierie die we bij Heerenveen hebben gezien. Het was bij Heerenveen een heel goede voetballer als linkerverdediger en linker centrale verdediger. Ajax zal hem gehaald hebben omdat het van goed voetbal houdt."

Het is volgens Kraay junior tekenend dat Erik ten Hag nimmer een beroep doet op Pierie, hoeveel tegenslagen Ajax achterin ook doormaakt. "Daley Blind heeft hartproblemen gehad, maar geen Kik Pierie. Lisandro Martínez is een betere middenvelder dan een centrale verdediger, maar geen Kik Pierie. Edson Álvarez is niet in vorm, geen Kik Pierie", somt de analist op. "Hij komt in velden of wegen niet voor in de plannen en dat is niet voor niets. Ik hoop dat hij op basis van zijn voetbal kan aansluiten bij het eerste, maar het is op dit moment niet goed genoeg."