Hekkensluiter stunt en dient Leicester City nieuwe dreun toe

Norwich City heeft vrijdagavond voor een stunt gezorgd in de thuiswedstrijd tegen Leicester City. De hekkensluiter van de Premier League won door een fraaie knal van Jamal Lewis met 1-0 van nummer drie Leicester City. Tim Krul stond de gehele wedstrijd onder de lat bij the Canaries, die onderin nog maar drie punten achterstand hebben op Watford en West Ham United.

Het enige geldige doelpunt van de wedstrijd viel twintig minuten voor tijd, toen Lewis de bal aan de zijkant van het strafschopgebied ontving van Maximillian James Aarons. Hij nam de bal aan op de borst en volleerde knap raak met de buitenkant van de voet: de bal vloog in de verre hoek achter doelman Kasper Schmeichel. Aan het begin van de tweede helft werd een treffer van Kalechi Iheanacho op basis van videobeelden nog afgekeurd. Vlak voordat hij de bal achter Krul plaatste, had hij een handsbal gemaakt die arbiter Craig Pawson aanvankelijk was ontgaan.

Norwich mag weer hopen op een plek boven de degradatiestreep. Daarvoor moet het klimmen naar plek zeventien; die wordt momenteel bezet door Aston Villa, dat vier punten meer heeft en nog een duel tegoed heeft. Voor de hekkensluiter was het de eerste overwinning in competitieverband sinds de 1-0 zege op Bournemouth van 18 januari. Leicester heeft al vier opeenvolgende wedstrijden niet meer gewonnen en heeft zes punten voorsprong op Chelsea, dat vierde staat en zaterdag nog op bezoek gaat bij Bournemouth.