De Graafschap pakt derde periodetitel; Mühren en Kharchouch imponeren

De Graafschap heeft zich vrijdagavond verzekerd van de derde periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Mike Snoei won in eigen stadion met 5-1 van Jong AZ, waardoor de 4-2 zege van concurrent en koploper SC Cambuur op Jong PSV er niet toe deed. FC Volendam verspeelde andermaal punten door met 2-2 gelijk te spelen tegen nummer vijf Go Ahead Eagles, maar zag nummer drie Jong Ajax met dezelfde cijfers remiseren tegen Telstar mede dankzij twee treffers van Reda Kharchouch.

De Graafschap - Jong AZ 5-1

De Graafschap was niet voornemens om de strijd om de derde periodetitel lang spannend te houden. Al na negen minuten greep de thuisploeg de voorsprong, toen Ralf Seuntjens op aangeven van Daryl van Mieghem raak kopte. Het was vervolgens Van Mieghem zelf die met een schuiver de marge na een klein halfuur spelen verdubbelde. Toen Branco van den Boomen vijf minuten later raak schoot vanuit een vrije trap, leek de wedstrijd definitief gespeeld. Voor rust kwam De Graafschap zelfs nog op 4-0, dankzij een rake kopbal van Javier Vet. In de tweede helft hield Jong AZ het doel slechts zeven minuten schoon. De bal ging op de stip na een overtreding van Joey Jacobs op Van den Boomen, waarna Seuntjens vanaf elf meter zijn tweede treffer van de avond aantekende. Thijs Oosting deed vervolgens nog iets terug namens Jong AZ, waarna Van den Boomen en Van Mieghem nalieten om de score verder op te voeren en er zodoende geen verandering meer kwam in de 5-1 stand.

SC Cambuur - Jong PSV 4-2

Al na vier minuten spelen trof Robert Mühren doel, maar zijn treffer werd geannuleerd wegens buitenspel. Lang hoefde de topschutter van de Keuken Kampioen Divisie niet te wachten op zijn eerste echte doelpunt van de avond, want 120 seconden na zijn afgekeurde treffer was het opnieuw raak. Mühren verschalkte Jong PSV-doelman Yanick van Osch met een uiterst fraaie stift. Nadat Giovanni Korte had nagelaten om de marge te verdubbelen, kwam Jong PSV voor rust nog op gelijke hoogte. Yorbe Vertessen bood Noni Madueke een niet te missen kans en de Engelsman faalde niet: 1-1. Kort na rust had Madueke ook een grote kans op de voorsprong, maar zijn inzet kon gekeerd worden door Cambuur-doelman Sonny Stevens. Waar Jong PSV naliet om de 1-2 aan te tekenen, kwam SC Cambuur via Michael Breij in de eerste fase van de tweede helft op voorsprong. De bezoekers gaven zich niet gewonnen en kwamen via Vertessen terug tot 2-2. Uiteindelijk ging de zege echter toch naar Cambuur: nadat Mühren en Ragnar Oratmangoen nog de lat raakten, tekende Jamie Jacobs twintig minuten voor tijd voor de 3-2. Mühren bepaalde in de slotfase vanaf de strafschopstip de eindstand op 4-2.

Jong Ajax - Telstar 2-2

Na twee nederlagen op rij wist Jong Ajax vorige week weer te winnen van Helmond Sport en die lijn werd in de eerste helft tegen Telstar doorgetrokken. Victor Jensen was de eerste die dicht bij een treffer was, maar diens inzet ging via de paal naast. Dat Sontje Hansen na twintig minuten de score kon openen, was grotendeels te danken aan Shayne Pattynama. Hij schoot de bal tegen Hansen aan, waarna het leer buiten het bereik van Telstar-doelman Anthony Swolfs belandde. Zes minuten na de openingstreffer wist Jensen de marge te verdubbelen. In de eerste helft had Jong Ajax al mogelijkheden op de derde treffer, maar Telstar bracht via zijn topschutter Reda Kharchouch kort na rust de spanning terug in de wedstrijd. In de slotfase kwamen de Witte Leeuwen ook nog terug tot 2-2, dankzij een benutte strafschop van Kharchouch.

FC Volendam - Go Ahead Eagles 2-2

De eerste kans én treffer van het duel tussen FC Volendam en Go Ahead Eagles kwamen van Franco Antonucci, die na tien minuten de score opende met een schot van afstand. De bezoekers gaven zich niet gewonnen en kwamen gaandeweg de eerste helft beter in de wedstrijd. Nadat Martijn Berden een grote kans onbenut had gelaten, keerde Go Ahead Eagles voor rust nog het duel om. Met 26 minuten op de klok schoot Antoine Rabillard raak in de korte hoek en de Fransman tekende kort daarna ook voor de 1-2, nadat hij de bal voor de voeten had gekregen via FC Volendam-doelman Nordin Bakker. De ingevallen Ibrahim El Kadiri bracht de stand na een kwartier in de tweede helft weer in evenwicht. Rabillard en Maarten Pouwels kregen nog de beste kansen om Go Ahead Eagles de overwinning te bezorgen, maar uiteindelijk moesten beide ploegen genoegen nemen met een punt.

NEC Nijmegen - NAC Breda 1-1

De beginfase leverde twee grote kansen aan beide kanten op: Jellert Van Landschoot faalde namens NEC in kansrijke positie, terwijl Finn Stokkers namens de bezoekers een goede mogelijkheid onbenut liet. De grootste kans van de eerste helft was echter voor Pele van Anholt, die voor een ogenschijnlijk open doel naast schoot. Het was Arno Verschueren die de wedstrijd open wist te breken, door van buiten het strafschopgebied raak te schieten. Dat NAC uiteindelijk niet met een overwinning vertrok uit Nijmegen, was te danken aan Zian Flemming. De huurling van PEC Zwolle tekende tien minuten voor het einde op aangeven van Randy Wolters voor de gelijkmaker. Dat het daarbij bleef, was te danken aan een redding van NEC-doelman Mattijs Branderhorst op een inzet van Stokkers.

FC Eindhoven - Excelsior 3-1

De eerste helft in het Jan Louwers Stadion leek zonder doelpunten voorbij te gaan, tot Luigi Bruins op slag van rust op avontuur ging in het eigen strafschopgebied. Samy Bourard ontfutselde hem de bal, waarna de routinier een overtreding moest begaan. Rigino Cicilia schoot overtuigend raak vanaf elf meter. Kort na rust bracht FC Eindhoven Excelsior verder in de problemen. Kaj de Rooij speelde zich vrij binnen het strafschopgebied en schoot kiezelhard raak: 2-0. FC Eindhoven gooide het duel twintig minuten definitief op slot. Marcelo Lopes werd gevloerd binnen het strafschopgebied, waarna Bourard andermaal mocht aanleggen vanaf de stip en met een panenka geen fout maakte. Een eveneens rake strafschop van Bruins bepaalde de eindstand op 3-1.

Almere City - Helmond Sport 2-0

Almere City verloor voorafgaand aan de ontmoeting met Helmond Sport twee van de laatste drie thuiswedstrijden, maar het leek al snel duidelijk dat er voor de hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie weinig te halen viel in Flevoland. Thomas Verheydt waarschuwde Helmond Sport nog met een schot op de paal, alvorens Almere City na ruim een halfuur spelen op voorsprong kwam. Na een handsbal floot scheidsrechter Erwin Blank voor een strafschop, die door Verheydt werd benut. De spits zorgde met 52 minuten op de klok ook voor de 2-0, die tot stand kwam vanuit de rebound van een schot van James Efmorfidis. Dankzij doelman Stijn van Gassel bleef de schade voor Helmond Sport beperkt in het restant van de tweede helft, want hij had een antwoord op pogingen van onder meer Efmorfidis en Niek Vossebelt.

MVV Maastricht - FC Den Bosch 2-3

De toeschouwers in De Geusselt moesten tot na de rust geduld hebben tot het eerste doelpunt te noteren viel. Een kopbal van MVV-topschutter Anthony van den Hurk brak de wedstrijd na ruim een uur spelen open. Het bleek het startschot van een spectaculair halfuur, aangezien FC Den Bosch tien minuten later via Alexander Laukart op gelijke hoogte kwam. MVV had slechts twee minuten nodig om via een treffer van Van den Hurk weer op gelijke hoogte te komen. Dat de drie punten niet in Maastricht bleven, was te danken aan Pedro Marques. De Portugese aanvaller tekende tien minuten voor tijd voor de 2-2 en bezorgde FC Den Bosch in de absolute slotfase zelfs de overwinning.

TOP Oss - Jong FC Utrecht 2-1

TOP Oss wist de laatste vijf duels in de Keuken Kampioen Divisie niet te winnen, maar kwam tegen Jong FC Utrecht wel op voorsprong. Na een halfuur kopte Cas Peters de 1-0 tegen de touwen op aangeven van Grad Damen, nadat de thuisploeg al enkele dreigende aanvallen had gelanceerd. In het tweede bedrijf had FC Utrecht maar kort nodig om langszij te komen. Met een poeier van ruim twintig meter zorgde Odysseus Velanas voor de 1-1. Na een klein uur plaatste Damen een vrije trap mooi richting de hoek, maar keeper Thijmen Nijhuis pareerde zijn inzet. Vier minuten voor tijd haalde TOP Oss een inzet van Utrecht ternauwernood van de lijn en daardoor leek een remise aanstaande. Diep in de blessuretijd kwam daar echter verandering in: Nijhuis sloeg een bal tegen Samet Bulut aan en de invaller zorgde vervolgens, vermoedelijk onbedoeld, voor de 2-1.

Roda JC Kerkrade - FC Dordrecht 5-0

Met twee doelpunten in een kort tijdsbestek trok Roda JC de wedstrijd naar zich toe. Tussen minuut 34 en minuut 36 liep de ploeg van trainer Maurice Verberne uit naar een 2-0 voorsprong. Het eerste doelpunt kwam van Roland Alberg, die profiteerde toen doelman Mike Havekotte de bal uit zijn handen liet glippen na een hoge voorzet. Havekotte werd gehinderd, maar het doelpunt van Alberg in het lege doel was geldig. De 2-0 kwam op naam van Richard Jensen: na een corner schoot hij van dichtbij binnen. In de tweede helft breidde Roda JC de marge verder uit. Na een voorzet van Jordy Croux kon Chelsea-huurling Iké Ugbo de 3-0 binnenknikken en Mart Remans zorgde voor de 4-0. Een strafschop van Alberg, na een overtreding op Croux, betekende de eindstand.