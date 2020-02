Advocaat wacht ‘in spanning’ af en wil zekerheid over toekomst van tweetal

Dick Advocaat wil in maart de knoop doorhakken over een langer verblijf bij Feyenoord, zo stelt Johan Derksen vrijdagavond bij Veronica Inside. De trainer heeft sinds zijn komst al twaalf competitieduels niet verloren en overweegt na zijn droomstart om nog een seizoen door te gaan in De Kuip. Zijn toekomst is echter afhankelijk van de kracht van zijn selectie, aldus Derksen. De oefenmeester wacht af wat er met Marcos Senesi en Steven Berghuis gaat gebeuren.

Vrijdagmiddag nam Feyenoord afscheid van Sam Larsson, die voor circa vijf miljoen euro verkaste naar Dalian Yifang FC. Van dat bedrag houdt Feyenoord ongeveer vier miljoen euro over; het restant gaat naar zijn oude club sc Heerenveen. Volgens Derksen zal de transfersom niet worden aangewend om in de zomer de markt op te gaan. "Die vier miljoen euro komt wel binnen, maar kan niet geïnvesteerd worden. Feyenoord heeft een bedrag geleend om die nieuwe spits (Róbert Bozeník, red.) te betalen en dat is nu weer in evenwicht", geeft Derksen aan. "Het is dus niet zo dat die vier miljoen kan worden besteed aan nieuwe spelers."

Advocaat verklapte vrijdag op de persconferentie dat Ridgeciano Haps de linksbuitenpositie overneemt van Larsson in de topper tegen PSV van zondag. Het is de vraag hoe zijn selectie er volgend seizoen uitziet. "Advocaat wacht in spanning af wat er met Steven Berghuis en Marcos Senesi gaat gebeuren", blikt Derksen vooruit. Berghuis is de grote smaakmaker van Feyenoord, terwijl Derksen maandag nog claimde dat Feyenoord onlangs een bod van achttien miljoen euro heeft ontvangen op Senesi. "Als hij de zekerheid heeft dat ze blijven, of de zekerheid heeft over goede opvolgers als ze vertrekken, dan wil hij pas bijtekenen."

"Hij wil aan het eind van de maand (maart, red.) een besluit nemen", vervolgt de analist, die eraan toevoegt dat de assistenten van Advocaat eveneens kunnen aanblijven. "Hij heeft de garantie dat Cor Pot ook mag blijven en John de Wolf tekent volgende week een nieuw contract. Hij houdt zijn hele technische staf bij zich. Maar Feyenoord heeft ook recht om het te weten. Als hij niet verder gaat, gaat Feyenoord wel verder en moet de club tijd hebben om een geschikte opvolger te vinden. Maar onder deze omstandigheden kan Dick niet vertrekken. Het is nog nooit zo goed gegaan met Feyenoord."