José Mourinho sluit nieuwe positie voor Steven Bergwijn nagenoeg uit

De spoeling is dun in de voorhoede van Tottenham Hotspur, maar José Mourinho lijkt niet van plan om Steven Bergwijn alleen centraal voorin te zetten. Door de absentie van Heung-Min Son en Harry Kane, en een mogelijke schorsing van Dele Alli, lijken alleen Erik Lamela, Lucas Moura en Bergwijn in aanmerking te komen voor plekken in de aanval. Tottenham neemt het zondag thuis op tegen Wolverhampton Wanderers en speelt midweeks in de FA Cup tegen Norwich City.

Deze week werd Alli door de Engelse voetbalbond aangeklaagd vanwege een misplaatste grap die hij maakte over het coronavirus. Hij deelde via Snapchat een video waarin hij op een vliegveld een Aziaat in beeld nam, waarna een afbeelding verscheen met antibacteriële zeep en de tekst: "Dit virus moet sneller zijn om mij te pakken." Het kan Alli op een schorsing komen te staan. Het is zodoende de vraag hoe de voorhoede van Tottenham Hotspur er de komende weken uitziet; afgelopen zaterdag koos Mourinho op bezoek bij Chelsea (2-1 nederlaag) voor een tweemansvoorhoede met Lucas en Bergwijn.

Op de persconferentie voor het duel met Wolverhampton wordt aan Mourinho gevraagd of hij overweegt om Bergwijn als centrumspits op te zetten, als de speler om het spel aan op te hangen. "Dat is niet zijn positie. Zo simpel is het", zo reageert de oefenmeester, die Bergwijn in diens eerste drie wedstrijden opstelde als linksbuiten. "Het is hetzelfde als Davinson Sánchez als rechtsback opstellen. Hij kan het wel, en hij zal er dan alles aan doen, maar hij is geen rechtsback. Het is hetzelfde als Jan Vertonghen als linksback opstellen. Dat is een centrumverdediger. Kan hij als linksback spelen? Ja, hij zal zijn bijdrage wel leveren."

"Dat heeft Steven ook geprobeerd in de wedstrijd tegen Chelsea", voegt Mourinho eraan toe. Het experiment met Lucas en Bergwijn in de voorhoede werd echter geen groot succes. Mourinho neemt het echter op voor Bergwijn. "Ik denk dat hij nog erg vermoeid was van zijn negentig minuten tegen RB Leipzig en dat het daarom niet beter ging", legt de trainer van de huidige nummer zes van de Premier League uit. "Als hij fris is, kan hij voor zoveel meer beweging in ons spel zorgen. Dan kan hij een stuk agressiever zijn dan hij was. Maar hij probeert het."

Ondertussen is Son op de weg terug. De Zuid-Koreaan brak eerder deze maand zin arm en vloog naar zijn geboorteland om zich te laten behandelen door een voor hem bekende arts. Na zijn terugkeer moet hij in Engeland echter twee weken in 'zelf-quarantaine', als voorzorgsmaatregel tegen de verspreiding van het coronavirus. Het betekent dat hij voorlopig niet op het trainingsveld van Tottenham Hotspur verschijnt. Mourinho hoopt dat Son uiteindelijk met gipsverband om de arm weer kan voetballen. "Daar hopen we op, maar dat is nog ver weg."

"Hij komt binnenkort terug in Engeland en moet dan wat veiligheidsprotocollen doorlopen, omdat hij vanuit Seoul komt. We zullen er alles aan doen om hem in te kunnen zetten in bepaalde wedstrijden, maar ik weet niet wanneer. Er is een goede kans dat we Harry en Son nog voor het eind van het seizoen samen op het veld zien staan", aldus Mourinho, die daarmee impliceert dat het herstel van Kane goed verloopt. De spits liep in januari een zware hamstringblessure op en keerde vrijdag voor het eerst terug op het trainingsveld. "Ik denk dat hij enigszins voorloopt op schema. Ik hoop dat hij, in plaats van één of twee wedstrijden, misschien nog wel drie, vier of vijf wedstrijden kan spelen dit seizoen. Dat is een beetje speculatie, maar het gevoel is goed. Hij doet wat hij op dit moment kan doen."