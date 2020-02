Zwakke ingreep van Loris Karius wordt Besiktas niet fataal in Alanya

Besiktas heeft vrijdagavond een zwaarbevochten overwinning geboekt op Alanyaspor in de Süper Lig. Het team van Sergen Yalçin boog een 1-0 achterstand om dankzij een dubbelslag van Burak Yilmaz: 1-2. Jeremain Lens stond iets meer dan een uur op het veld. Dankzij de zege gaat Besiktas op de ranglijst over Alanyaspor heen: de club uit Istanbul staat nu vijfde Fenerbahçe kan die positie zaterdag overnemen, indien het wint op bezoek bij Antalyaspor.

Alanyaspor, de nummer negen van vorig seizoen, stond tussen speelrondes drie en tien aan kop in de Süper Lig. De afgelopen weken zijn de prestaties een stuk minder: van de laatste vier officiële wedstrijden werden er drie verloren en een gelijkgespeeld. In de openingsfase tegen Besiktas oogde Alanyaspor wat kwetsbaar en ontstond er een kans voor Jeremain Lens, die het tevergeefs probeerde vanuit een moeilijke hoek in plaats van Yilmaz of Tyler Boyd te bedienen. Vervolgens voorkwam doelman Marafona met een goede redding dat Georges-Kevin N'Koudou er 0-1 van maakte.

Acht minuten voor rust was het echter raak aan de overzijde. Vanaf de rechterflank leverde Onur Bulut een hoge voorzet richting Júnior Fernándes, die hoger sprong dan verdediger Gökhan Gönül en volgens de arbitrage geen overtreding beging. Júnior Fernándes kopte raak; de inzet leek niet onhoudbaar voor Loris Karius, maar de doelman reageerde halfslachtig. Na ruim een uur maakte Lens bij Besiktas plaats voor Kevin-Prince Boateng; niet veel later verzorgde Burak de gelijkmaker voor de bezoekers. Nadat Besiktas vlot combineerde in het strafschopgebied van Alanyaspor, kopte de spits van dichtbij raak op aangeven van Mohamed Elneny.

Een remise leek in de maak, maar vijf minuten voor tijd kende arbiter Halis Özkahya een strafschop toe aan Besiktas. Een schot van Burak werd geblokkeerd door verdediger Steven Caulker, die de bal via zijn benen tegen zijn linkerarm voelde gaan. De arbitrage merkte de handsbal op en Burak ontfermde zich met succes over de penalty. Hij zocht de rechterhoek uit; keeper Marafona zat nog aan de bal, maar kon de 1-2 niet voorkomen.