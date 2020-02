‘Uitbraak coronavirus brengt eerste landstitel Liverpool in 30 jaar in gevaar’

De uitbraak van het coronavirus in Europa kan verstrekkende gevolgen hebben voor Liverpool, zo weet onder meer de Daily Mail vrijdag te melden. Het is namelijk niet ondenkbaar dat de Britse regering op korte termijn een streep zet door sportevenementen in het hele land. In dat geval komt de Premier League stil te liggen en is het naar verluidt twijfelachtig of Liverpool de landstitel daadwerkelijk krijgt uitgereikt. In Groot-Brittannië zijn momenteel negentien gevallen van besmetting van het coronavirus bekend.

Mochten er binnenkort drastische maatregelen worden genomen, dan volgt volgens bovengenoemde krant ‘crisisoverleg’ op topniveau over de eerste 27 speelronden in de Premier League. Er wordt in dat geval gekeken naar de rechtsgeldigheid van de uitslagen op het hoogste niveau tot dusver. Liverpool heeft tot nu toe 26 wedstrijden winnend afgesloten en slechts eenmaal gelijkgespeeld. De formatie van manager Jürgen Klopp heeft nog vier overwinningen nodig in de laatste elf speelronden om het eerste kampioenschap sinds 1990 definitief veilig te stellen. De voorsprong op nummer twee Manchester City bedraagt 22 punten.

Er is tevens twijfel over de Champions League-plaatsen in de Premier League. Nummer vier Chelsea heeft een voorsprong van drie punten op Manchester United, terwijl ook achtervolgers Tottenham Hotspur en Sheffield United nog volop kans maken op een ticket voor het miljardenbal. Wellicht geeft de vijfde plaats ook recht op Champions League-voetbal volgend seizoen, daar Manchester City voor de komende twee seizoenen is uitgesloten. The Citizens hebben al wel hoger beroep aangetekend bij het internationale sporttribunaal CAS.

Ook de degradatieplaatsen staan volgens de Daily Mail op de tocht vanwege alle perikelen rondom het coronavirus. Momenteel staan West Ham United, Watford en Norwich City in de gevarenzone. Wellicht worden alle resultaten van deze jaargan geschrapt, zodat degradatie niet langer mogelijk is. De Premier League heeft het schudden van handen na afloop van wedstrijden nog niet officieel verboden. Newcastle United heeft al wel ingespeeld op de uitbraak, want spelers mogen elkaar geen hand meer geven op het trainingscomplex.