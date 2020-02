Liverpool kan nieuw PL-record vestigen tegen op papier kansloos Watford

Liverpool stevent hard af op de Engelse landstitel. De succesformatie van manager Jürgen Klopp verloor dit Premier League-seizoen nog geen wedstrijd en gaat dit weekend op bezoek bij degradatiekandidaat Watford, de nummer negentien van de competitie. Kijkend naar de statistieken gaat het team van Nigel Pearson een kansloze middag tegemoet. Opta beschouwt voor op het competitieduel op Vicarage Road, zaterdag vanaf 18.30 uur.

o Watford slaagde er de afgelopen acht ontmoetingen met Liverpool in de Premier League niet in om te winnen: een keer gelijk, zeven keer verlies. De laatste vier confrontaties met the Reds gingen verloren met een doelsaldo van 0-15.

o Onder leiding van Klopp maakte Liverpool tegen Watford meer doelpunten dan tegen welke ploeg dan ook in de Premier League: 27 in 9 wedstrijden.

o In vijf van de zes Premier League-ontmoetingen tussen Watford en Liverpool op Vicarage Road scoorde minstens een van de twee ploegen drie keer, met uitzondering van 1-0 zege van Liverpool in mei 2017.

o Sinds de 2-1 overwinning op Liverpool op de laatste speeldag van het seizoen 1982/82, verloor Watford vijftien van de zestien Premier League-ontmoetingen met de koploper van dat moment (een keer gelijk).

o Liverpool won de laatste achttien competitiewedstrijden op rij. Bij een overwinning op Watford zet het team van Klopp een nieuw record neer met meeste achtereenvolgende zeges op het hoogste niveau van Engeland.

o Liverpool kreeg bij de overwinning op West Ham United (3-2) meer doelpunten tegen dan in de voorgaande elf competitiewedstrijden bij elkaar (1). Sinds 2016 is het niet voorgekomen dat Liverpool twee duels in de Premier League achter elkaar een doelpunt tegen heeft gekregen.

o Alle 24 Premier League-doelpunten dit seizoen van Watford zijn gemaakt van binnen het strafschopgebied. In de geschiedenis van de competitie is het slechts twee keer voorgekomen dat een team honderd procent van alle doelpunten maakte van buiten de zestien: Middlesbrough (35) en Manchester City (3-3), allebei in het seizoen 1995/96.

o Sadio Mané was als speler van Liverpool in alle zes zijn competitieduels met Watford direct betrokken bij een doelpunt: vijf goals en vier assists.

o Mohamed Salah was acht keer trefzeker in zijn vijf Premier League-ontmoetingen met Watford. In de thuiswedstrijd tegen the Hornets was de Egyptische aanvaller verantwoordelijk voor beide goals (2-0).

o Troy Deeney is de clubtopscorer van Watford in de Premier League dit seizoen met vijf goals. Al deze doelpunten maakte hij in zeven wedstrijden in december en januari.