Van de Beek duidelijk: ‘Op dit moment is er niks akkoord of wat dan ook’

Voor Ajax eindigde het avontuur in de Europa League donderdag tegen Getafe. De 2-1 overwinning in de Johan Cruijff ArenA was niet voldoende om de 2-0 nederlaag van een week eerder in Spanje weg te poetsen. Donny van de Beek had zich in de returnwedstrijd op eigen veld wederom flink geërgerd aan de ‘maniertjes’ bij de spelers van Getafe.

"Je probeert rustig te blijven, maar soms is het weleens lastig", geeft Van de Beek toe tegenover de NOS. "Tegen zo’n ploeg, om het netjes te zeggen, er alles uithaalt, maar dat weet je vantevoren. Dat is dat weleens lastig, maar het is niet anders." De middenvelder was niet bijster onder de indruk van Getafe. "Ze waren wel een paar keer gevaarlijk en raakten ook de paal en lat. Maar uiteindelijk zijn zij door en wij niet. Ontzettend balen, maar het is wel de waarheid."

Erik ten Hag: 'Bijna onmogelijk om rustig te blijven tegen dit soort ploegen'

Volgens trainer Erik ten Hag ontbreekt het bij Ajax momenteel aan automatismen. Van de Beek weet echter uit ervaring dat er ook zomaar weer goede tijden kunnen aanbreken. "Ik heb ondertussen wel meegemaakt dat je in een diep dal kan zitten, maar dat het ook weer zo om kan draaien." De Ajacied aast derhalve op een overwinning op AZ, dat zondag op bezoek komt. "Een superbelangrijke wedstrijd tegen de nummer twee. Daar kunnen we wat moois neerzetten, denk ik. We moeten gewoon een berepartij spelen met zijn allen."

Verslaggever Joep Schreuder wijst Van de Beek op het feit dat veel mensen denken dat hij zijn laatste Europese wedstrijd voor Ajax heeft gespeeld. "Zeiden ze dat?", antwoordt de middenvelder. "Dat weet je natuurlijk nooit, maar op dit moment is dat niet het geval, dus wie weet." Er is volgens hem nog helemaal geen akkoord met Real Madrid, dat Van de Beek al lange tijd volgt. "Ik ben helemaal vrij nog en volledig Ajax-speler. Op dit moment is er niks akkoord of wat dan ook. Ik ben Ajacied en volgend seizoen misschien ook nog wel. Alles ligt nog open."