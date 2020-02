Blind prijst De Boer voor analyse na echec Ajax: ‘Dat heeft hij goed gezien’

Daley Blind was bij Ajax enige tijd uit de roulatie vanwege een ontstoken hartspier. De multifunctionele verdediger maakte onlangs zijn rentree en draait inmiddels weer moeiteloos mee in het elftal van trainer Erik ten Hag. Blind neemt desondanks geen enkel risico, zeker gezien het drama rondom Abdelhak Nouri. Laatstgenoemde kreeg een hartstilstand tijdens een oefenduel van Ajax in 2017 en liep daarbij blijvende hersenschade op.

"Fysiek gezien is het zeker verantwoord", verklaart Blind daags na de uitschakeling van Ajax in de Europa League tegenover FOX Sports. "Er is in het verleden genoeg gebeurd bij Ajax om daar geen risico mee te nemen. Als de artsen in het ziekenhuis en de artsen van Ajax denken dat ik een stapje terug moet doen, dan zal dat zeker gezegd worden. Maar ik werk toe naar mijn oude vorm en conditie."

José Bordalás: 'Getafe was twee wedstrijden superieur aan Ajax'

Blind leek zondag emotioneel te zijn na de 1-0 nederlaag van Ajax bij Heracles Almelo, zoals werd benadrukt door analist Ronald de Boer. "Dat heeft hij goed gezien", beaamt Blind, die tegen Getafe als linksback speelde. "Zo’n moment waarop je één foutje maakt (bij het doelpunt van Cyriel Dessers, red.) en het in je hoofd niet zo gaat zoals het moet. Op zo’n moment zit ik er even doorheen. Dan komen al die dingen even naar boven, van zoals het was in de beginfase. Hoe zwaar het was met je familie, mijn vrouw en mijn vrienden in het ziekenhuis."

"Normaal gesproken staat er een langere rustperiode voor, maar ik ben binnen zes of zeven weken teruggekeerd", vervolgt Blind. "Soms ging het in een sneltreinvaart en stond ik er niet bij stil. Eigenlijk leef je dan bij de dag als het prima gaat, maar als je een keer een tegenslag krijgt of een foutje maakt, dan hakt dat er even in. Dat is dan misschien ook wel de druk die ik mijzelf opleg", aldus Blind, die even twijfelde aan zijn loopbaan als voetballer. "En zes weken later baal je van een foutje. Zo snel kan het gaan." Blind is momenteel in voorbereiding op het thuisduel met AZ van zondag, met 20.00 uur als aanvangstijdstip. Ajax begint met een voorsprong van drie punten aan de Eredivisie-topper.