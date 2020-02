Ryan Babel wil zondag tegen AZ afrekenen met dramatische statistieken

Speelronde 25 van de Eredivisie wordt zondag afgesloten met de kraker tussen Ajax en AZ, de koploper ontvangt de nummer twee. Beide ploegen hebben donderdag een klap te verwerken gekregen in Europees verband. Voor Ajax was een 2-1 overwinning op Getafe niet genoeg om verder te bekeren, terwijl AZ met 2-0 onderuit ging tegen LASK Linz en zich volledig op de competitie mag richten. Opta beschouwt voor op het duel in de Johan Cruijff ArenA, zondagavond vanaf 20.00 uur.

o AZ won de laatste twee Eredivisie-wedstrijden tegen Ajax met 1-0, nadat de tien Eredivisie-ontmoetingen daarvoor slechts één Alkmaarse zege (een keer gelijk, acht keer verlies) en één clean sheet opleverde.

o Ajax verloor in eigen huis maar twee keer van AZ in de Eredivisie (33 keer winst, 6 keer gelijk) en kwam in de 41 thuisduels met de Alkmaarders 126 keer tot scoren, gemiddeld 3,1 per ontmoeting.

o Ajax leed puntenverlies in tien van de laatste dertien Eredivisie-wedstrijden die de Amsterdammers als koploper speelden tegen de nummer twee van de competitie aan het begin van de speeldag: zes keer gelijk, vier keer verlies.

Eredivisie-voorbeschouwing Opta - speelronde 25

o Ajax leed 4 nederlagen in de laatste 8 Eredivisie-wedstrijden, in de 52 competitieduels daarvoor verloren de Amsterdammers ook 4 keer.

o Ajax noteerde in de laatste 3 Eredivisie-duels een gemiddelde passnauwkeurigheid op de helft van de tegenstander van 76 procent, in de voorgaande competitiewedstrijden van de Amsterdammers dit seizoen lag dat gemiddelde op 83 procent.

o In 2020 waren alleen Dusan Tadic (33) en Donny van de Beek (22) direct betrokken bij meer doelpogingen van Ajax in de Eredivisie dan Ryan Babel (21 – 11 schoten & 10 gecreëerde kansen), de winterversterking staat nog op 0 goals en assists in de competitie sinds zijn terugkeer.

o AZ won de laatste vier Eredivisie-duels met een team uit de traditionele top drie; het recordaantal zeges op rij is vijf en staat op naam van Ajax (in 1989 en 1995) en Sparta (in 1963).

o Van alle spelers met meer dan tien schoten op doel dit Eredivisie-seizoen kwam alleen Haris Vuckic (71%) met een groter gedeelte van die pogingen tot scoren dan Teun Koopmeiners (56%), die wordt gevolgd door Klaas-Jan Huntelaar (53%), Gyrano Kerk (50%), Donny van de Beek (50%) en Myron Boadu (46%).

o Alleen Ajax (73) kreeg dit Eredivisie-seizoen minder schoten op doel tegen dan AZ (74), terwijl de Alkmaarders de ploeg zijn met de minste tegentreffers dit seizoen (17, gevolgd door Ajax met 20).

o Alleen Mark Diemers (483) en Max Clark (481) leden dit Eredivisie-seizoen vaker balverlies dan Calvin Stengs (464) en Hakim Ziyech (459).

Ajax op zoek naar aanvallende impuls Ryan Babel

Wie Ajax in de eerste seizoenshelft aan het werk zag stelde niet de vraag of de Amsterdammers kampioen zouden worden, maar wanneer. Mede door blessureleed kwam de klad erin bij het team van Erik ten Hag. In de Europa League is Ajax uitgeschakeld, terwijl AZ in de Eredivisie tot op drie punten is genaderd. Een nederlaag tegen de Alkmaarders zou betekenen dat Ajax en AZ na 24 wedstrijden precies evenveel punten hebben. Kijkend naar de statistieken dan is Ajax in eigen huis in het voordeel tegen AZ, want in de Eredivisie werd slechts twee keer verloren. Bovendien kwam Ajax voor eigen publiek tegen de Alkmaarder 126 keer tot scoren, gemiddeld 3,1 doelpunten per duel.

Ajax heeft het de laatste weken bijzonder zwaar en dat heeft mede te maken door de blessures waar diverse sleutelspelers mee te maken hadden. Hakim Ziyech en Quincy Promes zullen er zondag weer bij zijn, terwijl David Neres nog altijd geblesseerd moet toekijken. Om de blessures op te vangen werd in januari Ryan Babel op huurbasis overgenomen van Galatasaray. De Oranje-international heeft zijn stempel nog altijd niet weten te drukken op het spel van de Amsterdammers.

Babel is sinds zijn komst een vaste basisklant, maar zijn rendement is vooralsnog nul. In 2020 waren alleen Tadic (33) en Van de Beek (22) direct betrokken bij meer doelpogingen van Ajax in de Eredivisie dan Ryan Babel (21 – 11 schoten & 10 gecreëerde kansen). De huurling staat nog op nul goals en assists in de competitie sinds zijn terugkeer. Babel hoopt tegen AZ eindelijk van de nul af te komen. Hij kwam in zijn vijf voorgaande ontmoetingen met de Alkmaarders in de Eredivisie nog nooit te scoren en wist in die duels ook geen assist af te leveren.