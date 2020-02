PSV leeft met kopzorgen toe naar topper met stoomtrein Feyenoord

Feyenoord is onder leiding van Dick Advocaat bezig aan een ongekende serie. De Rotterdammers pakten sinds de aanstelling van de ervaren trainer meer punten dan welke Eredivisie-ploeg dan ook en hopen die serie zondag een goed vervolg te geven in Eindhoven. PSV heeft een zware periode achter de rug en lijkt de boel na drie overwinningen op rij weer een beetje op de rit te hebben. Opta beschouwt voor op de wedstrijd in het Philips Stadion, zondag vanaf 14.30 uur.

o Feyenoord is ongeslagen in de laatste drie Eredivisie-duels met PSV: twee keer winst, een keer gelijk. De Rotterdammers kunnen voor het eerst sinds 2000 (toen zeven) vier duels op rij ongeslagen blijven tegen de Eindhovenaren.

o PSV won 15 en verloor 6 van de laatste 25 thuisduels met Feyenoord in de competitie; bij 5 van de 6 nederlagen was Ernest Faber speler (4 keer) of trainer (1 keer) van de Eindhovenaren.

o PSV pakte dit Eredivisie-seizoen minder punten in onderlinge duels tussen de huidige top vijf dan de overige vier teams (vier) en kreeg in deze wedstrijden ook de meeste goals tegen: elf.

Eredivisie-voorbeschouwing Opta - speelronde 25

o Alleen Feyenoord (38) schoot dit kalenderjaar vaker op doel in de Eredivisie dan PSV (35, met sc Heerenveen).

o Denzel Dumfries maakte in de Eredivisie meer overtredingen tegen Feyenoord dan tegen elke andere ploeg (22), waaronder een overtreding waarmee hij een strafschop veroorzaakte in het heenduel met de Rotterdammers dit seizoen.

o Cody Gakpo, die op de wedstrijddag 20 jaar en 299 dagen oud is, is op Myron Boadu na de jongste speler met minimaal 10 doelpunten en assists in de Eredivisie dit seizoen (12 - 6 goals & 6 assists).

o Feyenoord wist slechts één van de laatste elf uitwedstrijden op bezoek bij Ajax of PSV in de Eredivisie winnend af te sluiten (0-1 zege op PSV in september 2016) en kwam in vijf van die duels niet tot scoren (acht goals in totaal).

o Van alle huidige Eredivisie-spelers die dit seizoen minimaal honderd minuten in actie kwamen noteert niemand zoveel schoten op doel per negentig minuten als Robert Bozeník (3,5 - 5 in 142 minuten).

o Feyenoord leed in 2020 dertig keer balverlies in het meest verdedigende derde van het veld, vaker dan elke andere Eredivisie-ploeg; PSV won dit kalenderjaar op Heracles Almelo (35) na het vaakst balbezit in het meest aanvallende derde van het veld (32 keer, net als Ajax).

o Tegen geen enkele huidige Eredivisie-ploeg heeft Dick Advocaat zo’n laag winstpercentage als trainer als tegen PSV (17%); Advocaat verloor als coach acht van de twaalf Eredivisie-wedstrijden tegen PSV (twee keer wints, twee keer gelijk), maar bleef ongeslagen in de laatste twee (een keer winst, een keer gelijk).

Kopzorgen voor PSV in topduels

De wedstrijd tussen de twee ploegen eerder dit seizoen op 15 december betekende het einde van Mark van Bommel als trainer van PSV. Feyenoord ging het duel in als nummer negen van de Eredivisie en klom in de maanden die volgden op naar de derde plaats. PSV was en is nog altijd de nummer vier van de competitie. Onder Advocaat verzamelde Feyenoord liefst 32 punten, terwijl PSV in diezelfde periode én een wedstrijd meer op de teller liefst 10 punten minder in de wacht sleepte.

Of Feyenoord zondag de favoriet is? De bezoekers zijn al drie competitiewedstrijden tegen PSV ongeslagen en kunnen voor het eerst sinds 2000 vier wedstrijden ongeslagen blijven tegen de Eindhovenaren, zo meldt Opta. Het statistiekenbureau benadrukt dat PSV het in de ‘grote’ wedstrijden regelmatig laat afweten. De Eindhovenaren pakten dit Eredivisie-seizoen minder punten in onderlinge duels tussen de huidige top vijf dan alle andere teams (vier). Bovendien kreeg PSV in deze wedstrijden ook nog eens de meeste goals tegen: elf.

Ondanks de statistieken is het duel tussen PSV en Feyenoord allesbehalve een uitgemaakte zaak. De club uit Rotterdam wint namelijk bijna nooit in het stadion van de twee grote rivalen. Van de laatste elf uitwedstrijden tegen Ajax of PSV won Feyenoord slechts een keer. De overige duels gingen verloren (acht keer) of werden gelijkgespeeld (twee keer). Van de laatste 25 thuiswedstrijden van PSV tegen Feyenoord in de Eredivisie, verloor de thuisploeg slechts 6 keer. “Maar vijf van die nederlagen hadden een gemene deler: Ernest Faber”, zo meldt het statistiekenbureau. “Hij verloor in die periode vier keer als speler en een keer als trainer in dienst van PSV van de Rotterdammers.”