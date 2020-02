Hyballa maakt indruk bij NAC: ‘Maar als iemand vals is, werk ik hem eruit’

Peter Hyballa werd korte tijd geleden aangesteld als trainer van NAC Breda. De bevlogen oefenmeester vindt zelf dat hij prima past bij de Parel van het Zuiden. Hyballa heeft naar eigen zeggen zelden tot nooit problemen met spelers, maar met leden van de technische staf is het volgens de coach van NAC een ander verhaal. In onderstaande video is het gehele interview te bekijken.

