Chelsea biedt 50 miljoen voor jonge smaakmaker

Harvey Elliott gaat een nieuw contract tekenen bij Liverpool. De Engelse grootmacht is positief over de ontwikkeling van jonge buitenspeler en gaat hem tot medio 2023 vastleggen. (Daily Mail)

Gillingham moet op korte termijn vrezen voor het vertrek van Jack Tucker. De centrumverdediger van de club uit de League One staat in de belangstelling van Aston Villa en Celtic. (Birmingham Mail)

Manchester United en Bayern München azen op Kalidou Koulibaly. De verdediger van Napoli staat ook in de nadrukkelijke belangstelling van het Everton van manager Carlo Ancelotti. (La Gazzetta dello Sport)

Sassuolo onderhandelt met Chelsea om de terugkoopclausule van vijftien miljoen euro inzake Jérémie Boga te vernietigen. De aanvallende middenvelder sloot zich medio 2018 aan bij de Italiaanse club. (The Sun)