TOTO’s Tips: drie topwedstrijden op superzondag onder hoogspanning

Hoewel in Eindhoven voorzichtig de weg omhoog ingezet is treft PSV met Feyenoord een tegenstander in bloedvorm. Onder de indrukwekkende leiding van Dick Advocaat zijn de Rotterdammers opgeklommen van een twaalfde plek naar de derde positie op de ranglijst van de Eredivisie, terwijl PSV sinds het vertrek van Mark van Bommel nog steeds vierde staat. Later op de dag vindt er zowel in Amsterdam als in Madrid een titanenstrijd plaats om de Nederlandse en Spaanse titel. Ajax mag een voorsprong van drie punten gaan verdedigen tegen een AZ dat uiterst goed presteert tegen andere ploegen uit de top vijf. Met een schuin oog kijken we ondertussen naar Real Madrid tegen Barcelona, een Clásico onder hoogspanning.

PSV leek de laatste jaren niet veel moeite te hebben met Feyenoord in eigen huis: de ploeg uit de Lichtstad won 15 en verloor 6 van de laatste 25 thuisduels met Feyenoord in de competitie. Echter bij vijf van de zes nederlagen was Ernest Faber speler (vier keer) of trainer (één keer) van de Eindhovenaren. Feyenoord wacht onder leiding van ‘De Kleine Generaal’ nog steeds op de eerste competitienederlaag. Daarbij zijn de Rotterdammers ongeslagen in de laatste drie Eredivisie-duels met PSV. Een beter moment om de zegetocht uit te breiden en een hernieuwde jacht naar de titel in te zetten bestaat er haast niet voor Feyenoord.

De defensie van de Eindhovenaren zal de ogen vooral gericht hebben op Steven Berghuis, de absolute smaakmaker van Feyenoord dit seizoen. Samen met Robert Bozenik is hij de afgelopen tijd een plaag voor menig verdediging in de Eredivisie. Berghuis maakte drie van de laatste vijf Eredivisie-goals van Feyenoord, terwijl Bozenik de andere twee voor zijn rekening nam. Eerder dit seizoen bleek het vizier van Berghuis ook al op scherp te staan tegen PSV toen hij drie keer trefzeker was in De Kuip.

Dan de onderlinge strijd tussen Ajax en AZ in Amsterdam. Zowel Ajax als AZ heeft het in 2020 mede door blessures op belangrijke momenten niet al te makkelijk gehad. Zo ontbreekt bij de ploeg van Erik ten Hag nog altijd David Neres en is ook Hakim Ziyech nog onzeker, terwijl Quincy Promes tegen Getafe weer een helft meedeed. Toch kent Ajax nog steeds in de eigen ArenA zelden problemen. Zo verliezen de Amsterdammers niet vaak als de Alkmaarders op bezoek komen en scoort het er vaak op los: Ajax verloor in eigen huis maar twee keer van AZ in de Eredivisie en kwam in de 41 thuisduels met de Alkmaarders 126 keer tot scoren, gemiddeld 3,1 per ontmoeting. Vorig seizoen werd het in Amsterdam zelfs 5-0 voor de hoofdstedelingen.

Je kunt met recht spreken van Super Sunday, want op het moment dat Ajax en AZ de rust uit komen barst in Madrid ‘El Clásico’ los. Een beladen duel dat nu nog pikanter is nadat Barcelona de koppositie afgelopen week overnam van Real Madrid. De Madrilenen gingen onderuit tegen Levante en doordat ook Manchester City midweeks te sterk was, staat de ploeg van Zinedine Zidane nu op drie duels op rij zonder zege. Eeuwig rivaal Barcelona mag dus de koppositie verdedigen in het Bernabéu. De recente historie spreekt in het voordeel van de Catalanen: ze wonnen hun laatste vier Clásicos in Madrid in competitieverband, waarmee ze de eerste ploeg ooit werden die vier competitiezeges op rij boekte op bezoek bij de Koninklijke.

