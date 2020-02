‘Van Dijk wordt best betaalde verdediger ter wereld met megadeal’

Virgil van Dijk gaat binnenkort een zeer lucratief contract ondertekenen bij Liverpool, zo melden diverse Engelse media. De 28-jarige verdediger is sinds zijn komst bij the Reds in januari 2018 uitgegroeid tot een steunpilaar in de defensie en de club wil de Oranje-international nu belonen met een topcontract. Momenteel ligt Van Dijk nog tot medio 2023 vast op Anfield.

Liverpool presenteerde onlangs de jaarcijfers en daaruit bleek dat de omzet van de topclub met 92 miljoen euro was gestegen tot 626 miljoen euro. De Champions League-winnaar noteert prachtige financiële cijfers en zodoende kan de club ook de spelers belonen met nieuwe deals. Naar verluidt is Van Dijk de eerstvolgende speler die een nieuw megacontract gaat krijgen.

Volgens onder meer de Daily Mirror wordt Van Dijk met de nieuwe verbintenis de best betaalde verdediger ter wereld. De sterren in de aanval, Mohamed Salah, Sadio Mané en Roberto Firmino, hadden in 2018 al hun handtekening gezet onder een lucratieve verbintenis. Volgens de berichtgeving heeft Liverpool nu op twee clubs na het duurste salarishuis van de Premier League.

Football Insider meldde eerder al dat een nieuw contract voor Van Dijk in het verschiet zou liggen. Van Dijk zou nog voor de zomer een nieuw vijfjarig contract aangeboden krijgen met een basissalaris van 178.000 euro per week. Via bonussen kan zijn vergoeding ver oplopen, waardoor hij gedurende de looptijd van zijn nieuwe verbintenis in totaal ongeveer zestig miljoen euro kan verdienen.